BİST102.045-1,37EURO6,370,07USD5,71-0,03ALTIN259,47-0,85
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiRusya'dan 'S-400' açıklaması: Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmeler sürüyor
    25.07.2019 - 19:30| AA

    Rusya'dan 'S-400' açıklaması: Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmeler sürüyor

    Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye ile helikopter mühendisliği, havacılık ve hava savunma sistemleri alanında temasları genişletmeyi planladıklarını belirterek, "Ankara ile S-400'ün belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor." dedi.

    Rusya'dan 'S-400' açıklaması: Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmeler sürüyor

     

    Miheyev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, S-400 sistemlerinin teslimatıyla Türkiye ile Rusya arasındaki stratejik iş birliğinin güçlendiğini söyledi.

    Türkiye ve Rusya arasında "tam bir güven" oluştuğunu anlatan Miheyev, "Rosoboroneksport olarak Türkiye ile helikopter mühendisliği, havacılık ve hava savunma sistemleri dahil, karşılıklı çıkarlarımıza uyan projelerde temaslarımızı mümkün olduğu kadar genişletmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

    Miheyev, S-400'lerin ortak üretimine ilişkin istişare sürecinin ise devam ettiğini belirterek, "Ankara ile S-400'ün belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov da bir süre önce AA'ya yaptığı açıklamada, S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğine dikkati çekerek, "Rakiplerimizin ilişkilerimize yönelik müdahale girişimlerini başarıyla aşıyoruz. Türkiye ile havacılık, helikopter üretimi ve enerji alanlarında iş birliğini genişletmeye hazırız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

    Milli Savunma Bakanlığından (MSB), S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na intikalinin tamamlandığı bildirilmişti.

    Eşi ve oğlunu silahla vurarak öldüren adam tutuklandı.Olay önceki gece Çanakkale Lapseki ilçesindeki Bizimkiler Sitesi F Blok'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eşiyle tartışan Nevzat Aydoğdu (49), cinnet geçirdi. Öfkeli adam, silahını alarak eşi Fatma Aydoğdu'yu (40) 4 el, oğlu Enis Aydoğdu'yu (20) ise 1 el silahla ateş ederek öldürdü.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dargın Kuzenler filmi konusu nedir? Dargın Kuzenler oyuncu kadrosu

    Dargın Kuzenler filmi konusu nedir? Dargın Kuzenler oyuncu kadrosu

    Son dakika| 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

    Son dakika| 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

    Oğlunu ve eşini öldürmüştü! Flaş gelişme

    Oğlunu ve eşini öldürmüştü! Flaş gelişme

    Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler...

    Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler...

    Sıradaki Haber