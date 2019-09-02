Rusya’ya 500 milyon $ ihracat hedefi...

Türkiye ihracatının lideri olan otomotiv endüstrisi, en önemli ticari pazarları arasında yer alan Rusya ile işbirliği fırsatlarını artırmak üzere harekete geçti. Bu amaçla Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) öncülüğünde 52 firma, 26-29 Ağustos arasında gerçekleştirilen MIMS Automechanika Moskova Fuarı’na katıldı. Türk firmaları, bu sayede otomotiv yan sanayi ürünlerinden ticari araçlara, iç tasarımdan güvenlik ekipmanlarına, motor aksamı ve parçalarından ses sistemleri ve telekomünikasyona kadar birçok ürün ve hizmeti tanıtma fırsatı buldu. Ayrıca fuarla eş zamanlı gerçekleştirilen Uluslararası Moskova Otomotiv Forumu (IMAF) etkinlikleri kapsamında Ditaş, Tirsan Kardan, Sab Otomotiv, Standart Yay, Yenmak ve Hattat firmaları, ikili iş görüşmeleri yaptı.

‘Çıkış yaşanacak’

OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, bu yıl 52 Türk firmasıyla katılım sağladıkları fuarda, gelecek yıl bu rakamın üzerine çıkmayı ve rekor kırmayı hedeflediklerini söyledi. Otomotiv endüstrisinin hem Rusya hem de Türkiye için kritik sektörlerin başında yer aldığını, bu yüzden Rusya ile karşılıklı birçok potansiyel iş birliği alanları olduğunu vurgulayan Sabuncu, “Daha önce 1.2 milyar dolara ulaşan ülkemizin Rusya’ya yönelik otomotiv ihracatı, bir dönem gerileme yaşasa da son iki yıldır yeniden artışa geçmiş durumda. Bu yıl Rusya’ya otomotiv ihracatımızın 500 milyon doların üzerine çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Rusya’nın yaklaşık yüzde 90’ı binek araçlardan oluşan ve 3 milyon adet civarına kadar ulaşabilen yıllık otomotiv pazarı bulunuyor. Rusya’ya Türkiye’nin yaptığı otomotiv ihracatı da 2011 yılında 927 milyon dolar, 2012’de 940 milyon dolar, 2013’de 1 milyar 160 milyon dolar oldu. Bu ülkeye yapılan otomotiv ihracatında, 2014-2016 yılları arasında Rusya pazarında yaşanan daralmadan nedeniyle gerileme gözlense de, 2017 yılında ihracat yüzde 38 artışla 328 milyon dolar, 2018 yılında da 454 milyon dolara yükseldi.

Rusya’ya yapılan ihracatta mal grupları bazında otomotiv yan sanayi ürünleri ilk sırada yer alıyor.

Nissan golfte ‘topa girdi!’

Japon otomotiv üreticisi Nissan, bu kez otomotiv dışı bir konsept tanıttı... Her atışta deliği “ıskalamayan” golf topunu... Firmanın sürüş destek sistemi olan ve hız sabitleyicideyken aracın “eller serbest” kullanılmasına olanak tanıyan “ProPlot Assist” sisteminin tanıtımı için geliştirilen ürün, 4 yaşındaki bir çocuğun ya da hiç golf oynamayı bilmeyenleri bile “usta” yapıyor. Firmanın Japonya’daki merkezinde, kısa bir süreliğine ziyaretçilerin oynamasına izin verilen golf topu, oyuncunun başına taktığı bir kamera yardımıyla çalışıyor. Bu kameranın yardımıyla topun ve deliğin yerini belirleyen sistem, hesaplamalarını yapıyor ve sayı olması için gerekli rotayı oluşturuyor. Siz topa yeterince hızlı vurmasanız bile, o, içinde yer alan minik elektrik motoru sayesinde “sayıya gidecek gücü” kendisinde buluyor. Hemen söyleyeyim, firma yetkilileri, bunun sadece bir konsept olduğunu ve seri üretiminin düşünülmediğini belirtmiş bile...

Mercedes’ten CNG’li otobüs yatırımı

Türkiye’deki yatırımlarını aralıksız sürdüren Mercedes-Benz Türk’ün, 2016 yılından bu yana Hoşdere Otobüs fabrikasında üretimini sürdürdüğü CNG’li (doğal gazlı) otobüsler için gerçekleştirdiği yatırım miktarının 1.3 milyon euro’yu geçtiği bildiriliyor.





Hoşdere Otobüs Fabrikası içinde, CNG’li otobüslere tamamen elektronik cihazlarla çalışan dolum tesisine 2015’den bugüne 350 bin euro yatırım yapan şirket, bu tesisteki gaz kaçak tespitine dair düzenlemeler için de 150 bin euro yatırdı. Yeni bağlantı sistemleri, gaz sızdırmazlık testi ve CNG’li araçlar için patlamaya karşı önlemler kapsamında çalışanlara eğitim programları düzenleyen Mercedes-Benz Türk, Hoşdere’deki Ar-Ge merkezinde doğalgazlı otobüsler için özel tekstil kaplamalı tavan uygulaması geliştirdi.

Hoşdere’de üretilen CNG’li Conecto’nun “Solo” ve “Körüklü” olarak iki versiyonu bulunuyor.

Anadolu Isuzu’nun Fransa başarısı

Anadolu Isuzu, ihracat pazarlarındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Avrupa pazarında önemli bir yeri olan Fransa’da yüzde 6 olan midibüs satış payını son 4 yılda yüzde 33’e çıkaran Anadolu Isuzu, minibüs segmentindeyse 4 yıllık süreçte pazar payını yüzde 2’den yüzde 41’e yükseltti.

Geçen yıl tüm ihracat pazarlarına 962 adet araç satan ve 93 milyon euro ciro elde eden Anadolu Isuzu, Fransa pazarındaki satış başarısını 2015’den bu yana istikrarlı şekilde sürdürdü. 2015 yılında Fransa’da yüzde 6 olan midibüs pazar payını sırasıyla 2016’da yüzde 9’a, 2017’de yüzde 16’ya, 2018’de ise yüzde 33’e çıkardı. Anadolu Isuzu, bu yılın ilk yarısında da Fransa’da, midibüs segmentinin en çok araç satışı gerçekleştiren markası olarak en yakın rakibine yüzde 257 fark attı. Anadolu Isuzu’nun kendi geliştirip ürettiği araçlar, Fransa’nın önemli şehirlerinde ve adalarında çok tercih ediliyor.

Filonun hedefi 400 bin araç

Operasyonel kiralama sektörü, bu yılın ilk yarısında 2 milyar 13 milyon TL’lik yatırım yaparak 17 bin 900 adet yeni aracı filosuna kattı. Söz konusu yatırımla wbirlikte aktif büyüklüğü 28 milyar 633 milyon TL olan sektörün filosundaki araç sayısı ise 295 bin adet oldu.



Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, sektörün sağlıklı büyümesi ve sürdürülebilirliği adına gerekli düzenlemelerin faydalı olacağını düşündüklerini belirtirken, “Bu kapsamda görüşmelerimizi sürdürdüğümüz Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da yönlendirmesiyle araç kiralama sektörünü temsil edecek bir birlik kurulması yönünde çalışmalara başladık” dedi. Ekici, tüm bu gelişmeler ışığında sektörün 2023 araç parkı hedefini ise 400 bin adet olarak açıkladı.

Formula pistinde yine festival var

Geçen yıl Intercity İstanbul Park’ın gerçekleştirdiği “V Weekend Motoring” aktivitesinin ikincisi için geri sayım başladı. 27-28-29 Eylül’de gerçekleştirilecek festivalde, otomobil ve motosiklet markaları, hem yeni ürünlerini müşterileriyle buluşturacak hem de onlara deneme sürüşü imkanı sağlayacak. Herkes için eğlenceli ve heyecanlı etkinliklerde hayvansız Türkiye Sirki dahi olacak.

Bu yılki festivalde ziyaretçiler, yollarda nadir görülebilen egzotik ve klasik otomobillerden, birbirinden ilginç ve heyecanlı şovlara kadar pek çok eğlenceli etkinliğe tanık olacak. Neredeyse tüm otomobil ve motosiklet markalarının yer alacağı V Weekend Motoring Festivali’nde ziyaretçiler, en yeni modelleri yakından tanımanın yanı sıra deneme sürüşü yapabilecek, özel kampanyalı fiyatlardan yararlanabilecek. Etkinliğe Pendik metro istasyonundan ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.