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    HaberlerEkonomi Haberleri S&P ve Fitch : Birleşik Krallık seçim sonuçları anlaşmasız Brexit riskini hafifletti
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    18.12.2019 - 11:32 | | DHA

    S&P ve Fitch : Birleşik Krallık seçim sonuçları anlaşmasız Brexit riskini hafifletti

    ABD merkezli derecelendirme kuruluşları S&P ve Fitch, ayrı raporlarda Birleşik Krallık seçimlerindeki Muhafazakar Parti zaferinin, bir önceki seçim dönemine göre anlaşmasız Brexit riskini hafiflettiğini duyurdular.

    S&P raporunda, Birleşik Krallık görünümünün olumsuzdan istikrarlıya çevrildiği belirtildi ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson liderliğinde mecliste kazanılan çoğunluğun, Ayrılma Anlaşması’nın milletvekilleri tarafından onaylanmasını garantiye aldığı vurgulandı.

    Buna ek olarak Fitch raporunda da seçimin, Birleşik Krallık’ın AB’den anlaşma olmadan ayrılma riskini “yakın dönemde gözle görülür bir şekilde düşürdüğüne” dikkat çekildi.

    Bunun yanında, seçim sonuçlarını “hayal kırıklığı” olarak tanımlayan Birleşik Krallık İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Johnson’ın “AB ile iyi bir anlaşma imzalanması için imkansız bir zaman çizelgesi sunduğunu” ve muhalefet partinin oylamada anlaşma aleyhine oy kullanacağını söyledi.

    Corbyn, “AB ile iyi bir anlaşma oluşturulması için imkansız bir zaman çizelgesi oluşturarak Boris Johnson, önceliğinin Donald Trump ile yapacağı zehirli anlaşmayla Ulusal Sağlık Sistemi’ni (NHS) satışa çıkarmak ve gıda güvenliğimizi riske atmak olduğunu gösterdi” dedi.

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