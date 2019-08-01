Sabancı’nın yeni CEO’su ‘Alper’

Yeni neslin vizyonu

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “16 yıl önce aramıza katılan ve son iki yıldır Sabancı Holding CEO’su olarak topluluğumuza katkı yapan Mehmet Göçmen’e teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz” dedi.

“Yeni Neslin Sabancı’sı” vizyonu ile çıktığımız yola yeni bir lider ile devam ediyoruz” diyen Sabancı şunları söyledi:

“Bu atama, Sabancı Holding’i farklılaştıran, ileriye taşıyan kurumsal yönetim kültürümüzün sürekliliğinin önemli göstergesi. 1996’da topluluğumuza katılarak yurtdışı ve yurtiçi sorumluluklar üstlenen Cenk Alper, tecrübeleri, teknoloji ve inovasyon odaklı bakış açısı ve vizyonuyla stratejik dönüşüm yolculuğumuza liderlik edecek” dedi.

Cenk Alper, 1991’de ODTÜ Makine Mühendisliği’nden mezun oldu. Topluluğa 1996’da Beksa’da mühendis olarak katıldı. 2007’de Kordsa’ya Global Teknoloji Direktörü olarak atanan Alper 2013-2017 arasında da Kordsa CEO’su oldu. 2017’de Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak atanan Alper, yeni görevi ile birlikte bu görevi de sürdürecek.