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    HaberlerEkonomiSabiha Gökçen’de 26 milyon yolcu...
    07.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sabiha Gökçen’de 26 milyon yolcu...

    İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan yılın 9 ayında 26 milyon 650 bin yolcu geçiş yaptı.

    Sabiha Gökçen’de 26 milyon yolcu...

    Sabiha Gökçen, yılın 9 ayının yanı sıra eylül ayı yolcu ve uçak rakamlarını açıkladı. İlk 9 ayda 2018’in aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 20 artışla 10 milyon 449 bin olarak gerçekleşti. İç hat yolcusu ise 16  milyon 203 bin oldu. Yılın 9 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 172 bin 3 uçak, iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

    Açıklamaya göre, geçen ay 3 milyon 149 bin yolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullandı. Ocak ayından itibaren artış gösteren dış hat yolcusu artışı eylülde de devam etti. Geçen yılın aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 19 artış  göstererek 1 milyon 292 bin olarak gerçekleşti. İç hat yolcusu ise 1 milyon 856  milyon oldu.

    Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
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