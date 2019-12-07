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    HaberlerEkonomi Haberleri Sabiha Gökçen’e ‘en iyi’ ödülü
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    07.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sabiha Gökçen’e ‘en iyi’ ödülü

    İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), dünyanın önde gelen havacılık organizasyonlarından biri olan CAPA tarafından ‘Yılın En İyi Havalimanı’ seçildi.

    Sabiha Gökçen’e ‘en iyi’ ödülü

    İSG ödüle, havacılık sektörüne küresel ölçekte yaptığı büyük katkılar ve yıl içerisinde 30 milyonu aşan yolcu sayısıyla layık görüldü.

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    Uluslararası bağımsız bir jüri tarafından belirlenen Havacılık Mükemmellik Ödülleri toplam 10 ayrı kategoride verilirken, İSG ödülünü, 30 milyon ve üstü yolcuya sahip havalimanları arasından seçilerek kazandı.

    Malta’da yapılan CAPA Dünya Havacılık Zirvesi’nde düzenlenen ödül töreninde İSG adına ödülü CEO Ersel Göral, CAPA Onursal Başkanı Peter Harbison’un elinden aldı. Göral, ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

    “İSG’nin olağanüstü büyüme hikâyesini tanıyan bu çok değerli ödülü almaktan büyük onur duyuyoruz. Bu ödülün, geçen sürede yolcu sayısı 6 kattan fazla artan ve bugüne dek 200 milyondan fazla yolcuya hizmet sunan İSG olarak terminal binası açılışımızın 10. yılına denk gelmesi de bizim için ayrıca büyük öneme sahip.”

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