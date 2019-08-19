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    HaberlerEkonomiSabiha Gökçen’i bayram tatili boyunca 1 milyondan fazla yolcu kullandı
    19.08.2019 - 13:06| DHA

    Sabiha Gökçen’i bayram tatili boyunca 1 milyondan fazla yolcu kullandı

    İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nı bayram tatili boyunca 1 milyon 108 bin yolcu kullandı.

    Sabiha Gökçen’i bayram tatili boyunca 1 milyondan fazla yolcu kullandı

    İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda bayram tatili yapan yolcular yoğunluğa neden oldu. Bayram tatilinin başladığı 9 Ağustos Cuma günü ile bayram tatilini hafta sonu ile birleştiren tatilcilerin dönüş yaptığı 18 Ağustos Cuma tarihleri arasında toplam 1 milyon 108 bin yolcu geçiş yaptı.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre belirtilen tarihler arasında 634 bin yolcu iç hatlar, 473 bin yolcu ise dış hatları kullandı. Öte yandan belirtilen tarihler arasında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda zamanında kalkış oranı yüzde 88 olarak gerçekleşti.

    2019 YILININ YOLCU REKORU KIRILDI 

    Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kurban bayramı tatilinin arife gününde 2019 yılının yolcu rekoru kırıldığı bildirildi. Kurban Bayramı tatilinin başladığı arife günü 119 bin 73 yolcu geçiş yaptı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 10 Ağustos arife günü iç hatlarda 71 bin 192 yolcu, dış hatlarda ise 47 bin 881 yolcu kullandı. 2019 yılının bir önceki yolcu rekoru 22 Temmuz günü 117 bin 593 kişi ile kırılmıştı.

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