Sabit fiyat garantisi Sofra’yı hızlı büyüttü

İşyerlerine, eğitim ve sağlık kurumlarına toplu yemek hizmeti veren Sofra Compass Group, son bir yılda cirosunu yüzde 27 büyüttü. Şirket, ekimde sona eren mali yılında yüzde 30 büyümeye ulaşmayı hedefliyor. Gıda piyasasında artan fiyatlar, marjları sınırlarken bu hızlı büyümeyi nasıl yakaladıklarını Sofra Compass Group Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kartal ile konuştuk.

Yüzde 30’a varan büyümenin 15 puanının enflasyondan ve mevcut işlerin büyümesinden kaynaklandığını belirten Nihat Kartal, “Geri kalanı ise reel büyüme” dedi. Kartal buna şöyle açıklık getirdi:

“Biz hizmet vereceğimiz kurumlarla belirli dönem için sabit fiyat üzerinden sözleşme yapıyoruz. Bu nedenle fiyatların bunca oynak olduğu bir piyasada maliyetlerini sabitlemek isteyen firmalar bizi tercih etti, müşterilerimiz arttı. Büyümenin 12 puanı yeni işlerden geldi. Günde 1.3 milyon öğün yemek çıkarıyoruz. Ayrıca güvenlik ve temizlik hizmeti de sunuyoruz.”

Şirket alma planı

Sektörlerinde yükselen maliyetlerin konsolidasyon sürecine de yol açtığını anlatan Kartal şöyle devam etti:

“Tedarikçilerle vadeler kısaldı, hizmet verdiğimiz şirketlerle ise uzadı. Sektörde, bu duruma mali yapısı güçlü olanlar dayanabilir. Compass, bu sürecin atlatılacağı görüşünde ve Türkiye’ye bakışı değişmedi. Dolayısıyla biz şirket satın alma amacıyla piyasayı takip ediyoruz. 2023’e kadar birkaç şirket almayı planlıyoruz.”

Patates-soğan yordu

Sofra Compass’ın 2019’daki gıda ve gıda dışı satın alma bütçesi 950 milyon lira düzeyinde bulunuyor. Gıda fiyatlarındaki yükselişten Sofra Compass’ın da etkilendiğini kaydeden Kartal, “Son dönemde bizi en çok patates ve soğan fiyatı yordu” dedi. Kartal, bu güçlüğü, tedarikçilerle ön anlaşmalar yaparak ve sınırlı da olsa sözleşmeli çiftçilerle çalışarak aşmaya çalıştıklarını anlattı.

Yemek israfına ‘Dur’ diyor

Yemek israfı konusunda farkındalık yaratmak için nisan ayının son haftasında etkinlikler düzenlediklerini anlatan Nihat Kartal şu bilgileri verdi:

“Dünya çapında yenilebilir gıdanın üçte biri, yani yaklaşık 1.3 milyar ton gıda israf oluyor. Bunun küresel maliyeti 750 milyar dolar. Türkiye’de de yemek israfının maliyeti yıllık 214 milyar lirayı buluyor, 1.7 milyar adet ekmek, 18 milyon ton sebze tüketilmeden çöpe atılıyor."

Sofra’nın bir yıllık alımları

- 5 bin ton kırmızı et

- 4 bin 500 ton tavuk

- 30 bin ton sebze

- 11 bin ton meyve

- 26 milyon adet yumurta

- 4 bin ton pirinç

- 4 bin ton bakliyat

- 3 bin ton makarna

- 12 bin ton yoğurt

- 2 bin 500 ton un

- 3 bin ton şeker

- 700 ton tuz

27 bin 500 çalışanı var

Sofra Compass, 50’den fazla ülkede faaliyet gösteren, 23 milyar poundu aşkın cirosuyla dünyanın en büyük yiyecek, içecek, servis, organizasyon firması olan Compass Group’un Türkiye’deki şirketi. 27 bin 500 çalışanı bulunan Sofra Compass, Türkiye’nin ikinci büyük işvereni. Çalışanlarının yüzde 38’i, yöneticilerinin yüzde 52’si kadın. Üretimden satışları ile İSO 500 listesinde 149’uncu sırada yer alıyor. 2 bin 100 müşterisine, 3 bin 650 farklı lokasyonda hizmet veriyor. Her yıl 50 milyon liralık yatırım yapıyor.

Bugünkü menümüz annenizin yemeği

İşyerinde çıkan yemeğin, çalışanların motivasyonunda önemli payı bulunduğunu belirten Nihat Kartal, memnuniyeti artırmak için yaptıkları uygulamalara şu örneği verdi:

“Annenizin yemeği uygulamasını başlattık. Şirket çalışanlarına, ‘Gelin, annenizin özel bir yemeğinin tarifini verin’ diyoruz. Sonra bir gün bu yemeği menüye koyup, örneğin, ‘Ayşe Hanım’ın annesinin nohutlu pilavı’ diyerek sunuyoruz. Bu uygulama giderek yaygınlaşıyor.”