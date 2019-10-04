Sadece taksitle ev aldıracak

Bankaların konut kredisi faizlerindeki gevşemeye paralel olarak, konut geliştiricileri arka arkaya yeni kampanyalarını hayata geçiriyor. Bu kapsamda ‘sadece taksit’le ev sahibi yapacak bir kampanya oluşturan Sur Yapı, projelerinde peşinatsız, ara ödemesiz ve yüzde 0.69 kredi imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında öncelikle yüzde 15 indirim uygulayan Sur Yapı, daha sonra ev tutarının yüzde 50’lik kısmı için 180 ayda 0.69 vade ile banka kredisi kullandırılıyor. Kalan yüzde 50’lik kısım içinse Sur Yapı bünyesinde 120 ayda 0.69 vade ile sabit taksitlerle ödeme imkanı sunuluyor.



Fırsat için sınırlı süre



Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle başlattığı ve kamu bankalarının devam ettirdiği süreci desteklerken, kampanya ile talep ve arzı buluşturacaklarını söyledi. Elmas, “Kampanyamız 1 ay geçerli olacak. Aylık taksit ödeme gücüne sahip ancak peşinat ya da ara ödemelere takılan bir kesimin konut sahibi olmasını kolaylaştırıyoruz. Bu kampanyayla geniş kitlelerin talebini karşılamayı planlıyoruz” dedi. Elmas, ödeme sistemini şu örneklerle anlattı:



“Liste fiyatı 563 bin lira olan 2+1 bir daireye öncelikle yüzde 15 kampanya indirimi yapıyoruz. İndirimli satış fiyatı 478.550 lira oluyor. Bunun yarısı için 180 aya varan 0.69 vade ile banka kredisi kullandırıyoruz. Bankaya ödenecek taksit 2.325 lira. Geri kalanını ise 120 ayda 0.69 vade oranı ile taksitlendiriyoruz. Butaksit de 2.939 lira oluyor. 120 ay boyunca toplam taksit tutarı 5.264 lira. Üstelik 120 ayda Sur Yapı ödemeleri tamamlandıktan sonra kalan 60 ayda sadece banka ödemeleri gerçekleştiriliyor. Ödenen taksit 2.325 liraya düşüyor.”



Hemen teslim daireler kampanyaya dahil



Sur Yapı’nın tüm projeleri kampanyaya dahil bulunurken, İstanbul’un 9 ilçesinde devam eden ve satışta olan 12 proje bulunuyor. Avrupa yakasında Kağıthane’de Tempo City, Topkapı’da Topkapı Evleri, Ispartakule’de Bahçeyaka, Bahçekent’te Semt Bahçekent, Anadolu Yakasında da Sancaktepe’de Lavender ve Muhit, Sultanbeyli’de İlkbahar 1-2. Etap ve Gölbahçe Evleri, Koşuyolu’nda Excellence, Ümraniye’de Exen İstanbul ve Şehir Konakları, Maltepe’de YeşilMavi projeleri yer alıyor.



Sur Yapı’nın 8 milyar lira yatırımla geliştirdiği Sur Yapı Antalya Projesi de yeni kampanyaya dahil edildi.



Sultanbeyli’de İlkbahar 1. ve 2. Etap, Ümraniye’de Exen İstanbul ve yeni teslimleri başlayan Sancaktepe’de Lavender projelerinde kampanya kapsamında peşinat ve ara ödeme yapmadan hemen taşınma ve sadece taksit ödeme imkanı sunuluyor.



1.5 yıl sonra



Sancaktepe’de bulunan Lavender’de 535 konut ve 59 dükkanın teslimlerine başlanırken, Sultanbeyli’de yer alan Gölbahçe Evleri’nde 227 konut ve 5 dükkan ile ilk fazın 2019 sonunda teslim edilecek olan Antalya Projesi’nde 6.417 konut ve iş yeri olmak üzere yaklaşık 7 bin 500 bağımsız bölüm bir buçuk yıl içinde ev sahipleriyle buluşacak.



Alternatif planlar var



Kampanya kapsamında sunulan tamamı taksitli ödeme seçeneği dışında alternatif ödeme planı da sunuluyor. Buna göre, öncelikle yüzde 15 kampanya indirimi yapılıyor. Başta hiç peşinat alınmazken, peşinat 1 yıl öteleniyor. 12, 24, 36, 48 ve 60’ıncı aylarda peşinatı 5 eşit taksitte ödeme seçeneği sunuluyor. Ev bedelinin kalan kısmı ise 0.69 vade ile 180 ay da banka kredisi olarak ödeniyor.