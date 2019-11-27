Safkan Arap atına ait spermadan numune alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Dondurulmuş Spermadan Numune Alma Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hayvanların ıslahında kullanılmak üzere Türkiye'de üretilen veya ithal edilecek hayvanlara safkan Arap atı da eklendi. Böylece safkan Arap atına ait spermadan uygun şartlarda numune alınacak.

Safkan Arap atı sperması ithalatında sadece DNA analizi için numune alınacak ve izinli laboratuvara gönderilecek.

Fiili ithalat amacıyla getirilen veya üretilen spermalara ait muayene sonucunun uygun olması durumunda yediemin kararı kaldırılarak spermaların dağıtımı, satışı ve kullanımına izin verilecek. İthal amacıyla gelen veya üretilen spermalara Tarım ve Orman Bakanlığının uygun gördüğü türler için yapılan DNA testinde, her hayvan için bir numune, üretim izni başvurusu yapılan her hayvan için müracaat başvurusunda ve üretimde bulunan damızlık hayvanların kan ve spermalarından da yılda bir numune alınarak gerekli kontroller yapılacak.