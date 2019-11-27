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    HaberlerEkonomi HaberleriSafkan Arap atına ait spermadan numune alınacak
    27.11.2019 - 10:02 | | AA

    Safkan Arap atına ait spermadan numune alınacak

    Hayvanların ıslahında kullanılmak üzere safkan Arap  atına ait spermadan da uygun şartlarda numune alımı yapılabilecek.

    Safkan Arap atına ait spermadan numune alınacak

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Dondurulmuş Spermadan Numune Alma  Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, hayvanların ıslahında kullanılmak üzere Türkiye'de üretilen  veya ithal edilecek hayvanlara safkan Arap atı da eklendi. Böylece safkan Arap  atına ait spermadan uygun şartlarda numune alınacak.

    Safkan Arap atı sperması ithalatında sadece DNA analizi için numune  alınacak ve izinli laboratuvara gönderilecek.

    Fiili ithalat amacıyla getirilen veya üretilen spermalara ait muayene  sonucunun uygun olması durumunda yediemin kararı kaldırılarak spermaların  dağıtımı, satışı ve kullanımına izin verilecek. İthal amacıyla gelen veya  üretilen spermalara Tarım ve Orman Bakanlığının uygun gördüğü türler için yapılan  DNA testinde, her hayvan için bir numune, üretim izni başvurusu yapılan her  hayvan için müracaat başvurusunda ve üretimde bulunan damızlık hayvanların kan ve  spermalarından da yılda bir numune alınarak gerekli kontroller yapılacak.

     
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