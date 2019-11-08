Sağlık sektörüne 5G deneyimi geldi

Medical Park Hastaneleri işbirliği ile yapılan gösterimde 5G pilot şebekesi üzerinden etkileşimli aramanın sağlık sektörü için gerçek hayatta nasıl kullanılabileceği bu inovasyon konsepti ile gözler önüne serildi.



Etkileşimli arama

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, 5G’nin sağlık sektörünün dijitalleşmesi için neler sunabileceğinin iyi bir örneğini ortaya koyduklarını belirterek şunları söyledi:



“Bu uygulama, etkileşimli aramanın 5G ağlarındaki kullanım örneklerinden sadece biri. Artırılmış ve sanal gerçeklik ile uzaktan destek, iş birliği ve yönlendirme gibi farklı alanlarda kullanım bulabilecek çok sayıda uygulama da var. Önümüzdeki dönemde 5G’nin farklı sektörlerin dijitalleşmesine nasıl katkı sağlayacağı konusunda çalışmalarımıza ağırlık vermeye devam edeceğiz.”









Çalışmalar sürüyor

Ericsson Genel Müdürü Işıl Yalçın da şöyle konuştu:



“Farklı sektörlerde 5G’nin kullanım alanlarını belirlemek ve sektörlerin ihtiyaç duyacağı uygulamaları geliştirmek için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Sağlık sektörü için geliştirdiğimiz bu inovasyon konseptinin sektörün geleceği için faydalı olacağını düşünüyoruz.”

Yalçın, “Bu çözümümüzün tüm 5G kullanıcıları yararına ticari bir gerçek haline dönüşebilmesi için küresel telekom standartları ve daha kapsamlı cihaz ekosistemi açısından desteklenmesi gerekiyor” diye sözlerini tamamladı.