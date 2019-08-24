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    HaberlerEkonomiSağlıkta 40 milyar $ gelir hedefleniyor
    24.08.2019 - 08:32| EKONOMİ SERVİSİ

    Sağlıkta 40 milyar $ gelir hedefleniyor

    Geçen yıl Türkiye’ye sağlık turizmi için tedavi amaçlı 800 binin üzerinde yabancı hasta geldi. Yabancı hastalar başta kişisel bakım ve saç ekimi olmak üzere birçok tedaviden yararlanmak için Türkiye’yi tercih ediyor.

    Sağlıkta 40 milyar $ gelir hedefleniyor

    Savran Klinik Kurucu Başkanı Seçkin Savran, geliri 8 milyar doları aşan sağlık turizminde 2023 hedefinin 5 milyon yabancı hasta ve 40 milyar dolar gelir olduğunu kaydetti. 2010’dan beri kamu ve özel sağlık kuruluşlarına yaklaşık 80 bin yabancı hastanın geldiğini söyleyen Savran, şöyle konuştu

    “Geçen süre içerisinde yabancı hasta sayısı yaklaşık 10 kat arttı. Bu sayılar hizmet ve tedavi kalitemiz yükselince daha da artacak. 2019’da yaklaşık 1 milyon hastanın kişisel bakım ve tedavi amaçlı Türkiye’ye geleceğini düşünüyoruz.”

    Türkiye’ye en çok Almanya, Azerbaycan, Irak gibi ülkelerden hasta geldiğini belirten Savran, “Klinik olarak 2020 hedefimizi yılda 10 bin hasta, 100 milyon dolar sağlık turizmi ihracatı olarak planladık” dedi. 

    Döviz kazandırıyor

    Savran, “Sağlık turizmi, personeli, hastane, konaklama, tercüme ve rehberlik hizmetleri, sigorta işlemleri, konaklama, yiyecek-içecek kalemleri gibi birçok unsuru kendi içinde barındıran başlı başına ülkemizin döviz kazandırıcı faaliyetlerin ve ülkemize saygınlık katan işlerin başında geliyor” ifadelerini kullandı.

     

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