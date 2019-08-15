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    HaberlerEkonomi‘Sağlıkta dijital dönüşüm şart’
    15.08.2019 - 08:18| HANİFE BAŞ

    ‘Sağlıkta dijital dönüşüm şart’

    Dijital sağlık teknolojileri gelişimini sürdürüyor. Royal Philips Bağlantılı Sağlık Teknolojileri Dünya Başkanı Dr. Carla Kriwet, Türk halkının dijital sağlık fikirlerine açık olduğunu söyledi.

    ‘Sağlıkta dijital dönüşüm şart’

    2019’da Ipsos ile Sağlık Trendleri araştırması gerçekleştirdiklerini belirten Kriwet, şunları söyledi:

    “Araştırmaya göre insanlar dijital sağlık teknolojilerinden haberdar ve bu teknolojiler sayesinde hastalıklara erken ve verimli şekilde müdahale edilebildiği inancında.

    Katılımcıların yüzde 85’i teknolojilerin kişisel sağlık yönetimine katkıda bulunabileceğine inanıyor.”

    Dijital ve bağlantılı sağlık teknolojilerinin, gelişmiş sensörlerin ve yapay zeka ile güçlendirilen tanı yöntemlerinin gelişmesiyle geleceğin hastanesinin bugünkü hastanelerden farklı olacağını dile getiren Kriwet, dijital sağlık teknolojilerinin verimlilik sağladığı, insan sağlığını iyileştirmeye yardımcı olacak yeniliklere öncü olduğu için geleceğin sağlık teknolojilerinde önemli yer tutacağını aktardı.

    Kriwet dönüşüm ihtiyacının dijital yenilikler ve birbiriyle bağlantılı teknolojilerin sunduğu avantajlarla hızlandığını belirtti.

    ‘Sağlıkta dijital dönüşüm şart’

    Dönüşüme katkı sunuyoruz

    Türkiye’de devlet, sağlık önderleri ve özel sağlık kurumları ile işbirliği yaparak kaliteli sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirme hedeflerini desteklediklerini de ifade eden Kriwet, “Şirket olarak Türkiye’deki önceliğimiz ise sağlık dönüşümüne katkıda bulunarak, çözüm üretmek” dedi.

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