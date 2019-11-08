Sakarya'dan 10 ayda 148 ülke ve 11 serbest bölgeye ihracat

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada yer alan Sakarya, ekim ayı ihracatını bir önceki aya göre yüzde 26 artırarak 493 milyon 505 bin dolara çıkardı.

Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamullerinin yanı sıra diğer sektörlerde yurt dışına satış yaparak Türkiye'nin toplam ihracatına yüzde 3 katkı sağladı.

Yılın 10 ayında toplam 148 ülke ve 11 serbest bölgeye satış yapan kent, ülke ekonomisine 4 milyar 226 milyon 327 bin dolar döviz kazandırdı.

En fazla ihracat "otomotiv"de

Kentin ihracatında başı çeken otomotiv sektörü, yüzde 91,2 ile zirvede yer aldı.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar'ın üretim tesisleriyle otomotiv ihracatında 4. il olan Sakarya, söz konusu dönemde 3 milyar 858 milyon 287 bin dolarlık ihracata imza attı.

Kentte en fazla ihracat yapılan ikinci sektör 61 milyon 74 bin dolarla "demir ve demir dışı metaller", üçüncü sektör 49 milyon 692 bin dolarla "makine ve aksamları" oldu. Bunları 41 milyon 319 bin dolarla "iklimlendirme sanayi", 37 milyon 561 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörleri izledi.

Yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı yüzde 118,49 oranı ile "kuru meyve ve mamulleri" ve yüzde 92,43 oranı ile "mücevher" sektöründe yaşandı.

En çok ihracat Birleşik Krallık'a

Bu yıl ocak-ekim döneminde en çok ihracat 463 milyon 555 bin dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 408 milyon 731 bin dolarlık ihracat payıyla Fransa olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeleri sırayla 318 milyon 886 bin dolarla Almanya, 316 milyon 963 bin dolarla İspanya ve 280 milyon 622 bin dolarla İsrail izledi.

Bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı yaşanan ülke, yüzde 94,22 artışla İsrail olarak kayıtlara geçti.