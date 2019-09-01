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    HaberlerEkonomi'Samsun'da balıkçılık yıllık 17-18 milyon avro katkı sağlıyor'
    01.09.2019 - 15:32| AA

    'Samsun'da balıkçılık yıllık 17-18 milyon avro katkı sağlıyor'

    Samsun Valisi Osman Kaymak, "Balıkçılık yıllık olarak 17-18 milyon avro ekonomiye katkı sağlamaktadır. Bu anlamda balıkçılık sektörü, Samsun'un önemli alanlarından biridir." ifadesini kullandı.

    'Samsun'da balıkçılık yıllık 17-18 milyon avro katkı sağlıyor'

    Kaymak, av sezonunun başlaması dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sezonun balıkçılara hayırlı olması temennisinde bulundu.

    Samsun'da yıllık 50 bin tona yakın balık avlandığını bildiren Kaymak, "Bu sektörde 100 bin insan ekmek yiyor. Samsun balıkçılıkta önde gelen illerimizden biri. Biz de bu sektörü çok önemsiyoruz. Balıkçılık sezonunu açmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Samsun'da 5 balıkçı barınağında 630'a yakın balıkçı teknesi bulunduğunu, 3 bin 500 ruhsatlı balıkçının faaliyet gösterdiğini aktaran Kaymak, şunları kaydetti:

    "Balıkçılık yıllık olarak 17-18 milyon avro ekonomiye katkı sağlamaktadır. Bu anlamda balıkçılık sektörü, Samsun'un önemli alanlarından biridir. Şunu da önemsiyoruz. Türkiye'de ve dünyada av balıkçılığı gittikçe azalmaktadır. O yönüyle bilinçli avcılık yapmalarını istiyoruz. Balıkçılarımızın yönetmeliklere uymaları gerekiyor. Bilinçsiz ve vahşi avlanmadan kaçınmamız lazım. Tabii ki Türkiye'nin kültür balıkçılığına çok ihtiyacı var. O anlamda ilimizde kültür balıkçılığını artırmak için çok ciddi çalışmalar yapmaktayız. Özellikle Japonya ile iş birliği içerisindeyiz. Denizde kafes balıkçılığını geliştiriyoruz. Balıkçılık sezonunun hayırlı, kazançlı, kazasız ve bereketli olmasını diliyorum."

     

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