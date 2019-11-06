06.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Samsung 50’inci yılını kutladı
Samsung Electronics, 50’inci yılını kutluyor. Güney Kore’de Suwon şehrinde bulunan Samsung Digital City genel merkezinde yapılan etkinlikle 50’inci yıldönümünü kutlandı. Bu önemli yıldönümünü kutlamak üzere etkinliğe 400’den fazla çalışan katıldı.
Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee, yayınladığı video mesajında geçmiş 50 yıldaki çalışmalarından dolayı tüm Samsung çalışanlarına şükranlarını sunarken, şirketin bu birikiminden yararlanarak asırlık bir şirket olma doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini söyledi.