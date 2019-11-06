Samsung 50’inci yılını kutladı

Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee, yayınladığı video mesajında geçmiş 50 yıldaki çalışmalarından dolayı tüm Samsung çalışanlarına şükranlarını sunarken, şirketin bu birikiminden yararlanarak asırlık bir şirket olma doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini söyledi.