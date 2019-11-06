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    HaberlerEkonomi HabeleriSamsung 50’inci yılını kutladı
    06.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Samsung 50’inci yılını kutladı

    Samsung Electronics, 50’inci yılını kutluyor. Güney Kore’de Suwon şehrinde bulunan Samsung Digital City genel merkezinde yapılan etkinlikle 50’inci yıldönümünü kutlandı. Bu önemli yıldönümünü kutlamak üzere etkinliğe 400’den fazla çalışan katıldı.

    Samsung 50’inci yılını kutladı

    Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee, yayınladığı video mesajında geçmiş 50 yıldaki çalışmalarından dolayı tüm Samsung çalışanlarına şükranlarını sunarken, şirketin bu birikiminden yararlanarak asırlık bir şirket olma doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini söyledi.

    Park halindeki otomobil alev aldıİzmir’in Bayraklı ilçesinde park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Yangın dolayısıyla otomobil kullanılamaz hale geldi.
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