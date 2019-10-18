Samsung Türkiye’den yönetici ‘ihracatı’

Samsung Electronics Türkiye’de Strateji Direktörü olarak görev yapan Can Kuterdem, Samsung’un Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’ne Mobil Cihazlar Bölge Başkanı olarak, Samsung Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Burçin Arabul ise Samsung Gulf Electronics’in Tüketici Elektroniği Beyaz Eşya Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Direktörü olarak atandı. Şirketten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



“Samsung Electronics Türkiye, teknolojiye ve Ar-Ge’ye yatırımları kadar insan kaynaklarına yaptığı yatırımlarla da öne çıkıyor.



Dünyada 15 bölgesel yönetim ofisi, 38 üretim tesisi, 35 Ar-Ge merkezi bulunan Samsung’un Türkiye’den yurt dışına en son transfer ettiği yöneticilerden biri Can Kuterdem oldu.

Kore’de Samsung’un merkezinde 4 yıl büyüme inisiyatifleri üzerinde çalıştıktan sonra Samsung Electronics Türkiye’ye Strateji Direktörü olarak atanan Kuterdem, MENA Mobil Cihazlar Bölge Başkanı olarak Dubai’de yeni görevine başladı.



Dubai’ye gitti



Burçin Arabul ise Samsung Electronics Türkiye’de 7 yıl satış, ürün pazarlama, stratejik planlama ve perakende yönetimi alanlarında çalıştıktan sonra 4 yıl Beyaz Eşya Satış ve Pazarlama Birimi’nin lideri olarak görev yaptı.



MENA bölgesine transferi gerçekleşen Arabul, Tüketici Elektroniği Beyaz Eşya Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Direktörü olarak Samsung Gulf Electronics’e atandı ve Dubai’de görevine başladı.”



Gurur duyuyoruz



Samsung Electronics Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Semra Ergin, “Biz, bir şirketin sahip olduğu esas kaynağın ve gücün insan kaynakları olduğuna inanıyoruz. Önemli görevlerle yurt dışına gönderdiğimiz yöneticilerimiz bizim gurur kaynağımız. Teknoloji ve elektronik gibi çağımızın ayırt edici özelliğini oluşturan bir alanda Türk yöneticilerinin üst düzeylerde görev alması Türkiye için de son derece gurur verici bir durum” dedi.