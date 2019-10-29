Samsung’dan dev kampanya

Kampanyalar kapsamında tüketiciler, Samsung’un en yeni ürünlerine cazip fiyatlarla sahip olma şansı yakalayacak. İlk kampanya paketinde Galaxy Note10+, Galaxy Tab S6 ve Galaxy Watch Active2, KDV Dahil Tavsiye Edilen Satış Fiyatı 17.999 TL yerine KDV Dahil Tavsiye Edilen İndirimli Satış Fiyatı 14.999 TL fiyat üzerinden satışa sunulacak. İkincide ise Note10, Tab S5e ve Watch Active2’ye, 14.999 TL yerine KDV dahil tavsiye edilen indirimli satış fiyatı 11.999 TL fiyatla sahip olabilecek.



