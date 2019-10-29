29.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Samsung’dan dev kampanya
Samsung Electronics, Galaxy’nin 10’uncu yılına özel olarak 2 yeni kampanya başlattı.
Kampanyalar kapsamında tüketiciler, Samsung’un en yeni ürünlerine cazip fiyatlarla sahip olma şansı yakalayacak. İlk kampanya paketinde Galaxy Note10+, Galaxy Tab S6 ve Galaxy Watch Active2, KDV Dahil Tavsiye Edilen Satış Fiyatı 17.999 TL yerine KDV Dahil Tavsiye Edilen İndirimli Satış Fiyatı 14.999 TL fiyat üzerinden satışa sunulacak. İkincide ise Note10, Tab S5e ve Watch Active2’ye, 14.999 TL yerine KDV dahil tavsiye edilen indirimli satış fiyatı 11.999 TL fiyatla sahip olabilecek.
29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldıCumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.