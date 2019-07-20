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    HaberlerEkonomiSanayi kentinde dev atak! Günde 1561 araç...
    20.07.2019 - 16:13| AA

    Sanayi kentinde dev atak! Günde 1561 araç...

    Türk sanayisinin ana üssü Kocaeli'de  kurulu otomotiv tesislerinde, ocak-haziran döneminde günde ortalama 1561 taşıt  üretim bandından indirildi.

    Sanayi kentinde dev atak! Günde 1561 araç...

    Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi  üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve  boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev  sahipliği yapan Kocaeli, sektörün üretim ve ihracat rakamlarına en fazla katkı  sağlayan iller arasında yer aldı.

    Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın ilk yarısında  Kocaeli'de 108 bin 346 otomobil, 143 bin 877 kamyonet, 27 bin 851 minibüs, 525  midibüs, 326 küçük kamyon ve 183 otobüs olmak üzere 281 bin 108 araç üretildi.  Buna göre, bahse konu dönemde Türkiye toplam taşıt ihtiyacının yüzde 38'ini tek  başına karşılayan kentte, günde 1561 araç üretilmiş oldu.

    Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 90'ına denk  gelen 252 bin 126'sı ihraç edildi. Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen  taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 39,7 olarak gerçekleşti.

    Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta  liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye  üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.

    FORD OTOSAN'IN İHRACATI ARTTI

    Türkiye'nin en büyük ikinci sanayi kuruluşu olan Ford Otosan, yılın  ilk 6 aylık periyodunda Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 13 bin 347 otomobil, 143  bin 464 kamyonet, 27 bin 851 minibüs olmak üzere toplam 184 bin 662 adetlik  üretim gerçekleştirdi.

    İnönü fabrikasında banttan indirilen 2 bin 4 kamyonla toplam üretimi  186 bin 666 olan şirketin söz konusu dönemdeki toplam ihracatı da geçen yılın ilk  yarısına göre yüzde 1,4'lük artışla 167 bin 324'e ulaştı. İhraç edilen araçların  166 bin 346'sını Kocaeli fabrikalarında üretilen Transit, Custom ve Courier  modelleri oluşturdu.

    Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu 245 bin üretim  kapasiteli fabrikasında ürettiği binek tipindeki i10 ve i20 modellerini başta  Batı Avrupa olmak üzere 40'tan fazla ülkeye ihraç eden Hyundai Assan,  ocak-haziran döneminde 83 bin 750 adetlik üretime imza atarken, bunun yüzde  97'sine denk gelen 81 bin 314'ünü ihraç etti.

    Gebze'deki fabrikasında söz konusu dönemde 11 bin 249 adet otomobili  banttan indiren Honda Türkiye'nin ihracatı 3 bin 611 adet olarak kayıtlara geçti.

    Yılın ilk yarısında bin 447 adetlik üretim gerçekleştiren Anadolu  Isuzu da araçların 855'ini yurt dışına gönderdi.

    KOCAELİ, TİCARİ ARAÇTA ÜRETİM ÜSSÜ

    Türkiye'de 2019'un ilk 6 aylık döneminde 242 bin 362 adet ticari araç  üretilirken, bunların 215 bin 722'si ihraç edildi.

    Kocaeli, ocak-haziran döneminde 172 bin 762 adetle Türkiye'deki toplam  ticari araç üretiminin yüzde 71'ini, 154 bin 734 adetle de toplam ihracatın yüzde  72'sini tek başına gerçekleştirdi.

    Yılın ilk yarısında Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve  Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç  sayıları şöyle:

    Üretim    İhracat    Ford Otosan

    184.662   166.346    Hyundai Assan   83.750    81.314     Honda Türkiye   11.249    3.611

    Anadolu Isuzu   1.447

    855

    Toplam

    281.108   252.126   

     

     

     

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