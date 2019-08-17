Sanayi üretimde bayram etkisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hazirana ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.9 gerilerken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 3.7 azaldı.

Reuters’a konuşan Yatırım Finanman Ekonomisti Hilmi Yavaş, veride Ramazan Bayramı dolayısıyla çalışma gün sayısı etkisi görüldüğünü belirterek, “Geçen ay yüzde 1.2 civarında yükselmişti, bu ay misliyle düştü. Bayramın etkilerinden arındırdığımızda da bir zayıflık söz konusu. Hem agresif faiz indirimi, hem de mevduat faizlerinin düşmesi, bankaların kredi hacminin büyüyeceğini düşüncesini destekliyor. Kredi büyümesi gerçekleşirse bahsettiğimiz zayıf talep koşullarının düzelmesine yardımcı olabilir” yorumunu yaptı.