BİST102.7070,25EURO6,310,64USD5,680,33ALTIN2740,43
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiSanayi üretimi açıklandı
    13.09.2019 - 10:02 |

    Sanayi üretimi açıklandı

    Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı.

    Sanayi üretimi açıklandı

    Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,4 azaldı.

    Sanayi üretimi bir önceki aya göre %4,3 arttı

    Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi %4,7 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,5 azaldı.

     

    Esenyurt’ta arabanın ezdiği minik Zeynep’in ölümden inanılmaz kurtuluşuEsenyurt’ta babasının marketinin önünde oynayan 4 yaşındaki Zeynep Hiranur’u sokağa giren akrabaları görmeyerek üzerinden geçti. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansırken küçük kız şans eseri kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Habur Çayı'nda boğulan çocuğun cenazesi 3 ay sonra bulundu

    Habur Çayı'nda boğulan çocuğun cenazesi 3 ay sonra bulundu

    Son 4 gün... Nefes kesecek!

    Son 4 gün... Nefes kesecek!

    Anlamlı ve güzel cuma mesajları... Hayırlı cumalar...

    Anlamlı ve güzel cuma mesajları... Hayırlı cumalar...

    A101 aktüel ürünler kataloğu! 13 Eylül A101 indirimli ürünler kataloğu

    A101 aktüel ürünler kataloğu! 13 Eylül A101 indirimli ürünler kataloğu

    Sıradaki Haber