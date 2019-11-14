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    HaberlerEkonomi Haberleri Sanayi üretimi arttı
    14.11.2019 - 10:01 |

    Sanayi üretimi arttı

    Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı.

    Sanayi üretimi arttı

    Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7, imalat sanayi sektörü endeksi %3,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,4 arttı.

    Sanayi üretimi bir önceki aya göre %3,2 arttı

    Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi %3,3 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 azaldı.

     Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,4 azaldı

    Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,4 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,6 arttı.

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