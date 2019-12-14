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    14.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sanayi üretimindeki artış devam ediyor

    Türkiye’de arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.8 artarak 119.8’den 123.2’ye yükseldi.

    Sanayi üretimindeki artış devam ediyor

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 artarak 120’ye çıktı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 0.9 azalarak 114.7’ye geriledi.

    Arındırılmamış sanayi üretim endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.8 artış gösterdi. Bu dönemde 123.2 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl ekimde 119.8 seviyesinde bulunuyordu.

    Lokomotif sektör

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.2 arttı.

    Ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.4 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 azaldı.

    AA Finans’ın 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan Sanayi Üretimi Beklenti Anketi’nde ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde yıllık yüzde 4.6 artmasını bekliyordu.

    Sanayi üretimindeki artış devam ediyor

    Varank: Destek sürecek

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, TÜİK tarafından bugün açıklanan ekim ayı Sanayi Üretim Endeksi istatistiklerine ilişkin, “Sanayi üretimindeki artış sürüyor. Ekim ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3.8’lik bir büyüme gerçekleşti. Enerji, ara malı ve sermaye malı sektörlerindeki güçlü performans bu artışta etkili oldu. Desteklerimizle sanayicimizin yanındayız” değerlendirmesinde bulundu.

    Çarklar hızlı dönecek

    Türkiye’de arındırılmamış sanayi üretimi endeksinin son çeyreğe artışla başlaması, son çeyrek ve 2020 büyümeleri için pozitif beklentileri pekiştirdi.

    Analistler, sanayi üretimi ile milli gelir arasında korelasyonun güçlü olduğunu belirterek, son çeyrekte büyümenin yüzde 5, 2019’un genelinde yüzde 1’e yakın gerçekleşebileceğini, 2020’de de potansiyel büyüme oranı olan yüzde 5 civarı olabileceğini tahmin ediyor.

    AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, sanayi üretimi ve katma değer arasında önceki çeyreklerde gözlenen ilişki nedeniyle son çeyrekte üretimin ve milli gelirin yüzde 4 - 5 aralığında artış gösterebileceğini dile getirdi.

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