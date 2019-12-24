Sanayici kadınlar ilham perisi olacak!

Makine üreticisi Tezmaksan bünyesindeki Tezmaksan Akademi’nin katkılarıyla çıkan ‘Kadın Sanayici Olmaz mı Dediniz?’ adlı kitap, meslek liselerinde okuyan kız öğrencilere, sanayici kadınların öyküleri üzerinden ilham oluyor. 21 sanayici kadının öyküsünü kitapta toplayan Yalçın Paslı, “Meslek liselerinde öğrencilere sanayici olmayı anlatan seminerler düzenliyorduk. Bunlardan birinde bir kız öğrenci kalkıp, ‘Hep erkekleri anlatıyorsunuz’ dedi. Bunun üzerine kadın sanayicileri anlatan bir kitaba karar verdik” şeklinde konuştu.

Erkek kardeşin yok mu

Kitapta öyküleri anlatılan kadın sanayiciler, Tezmaksan Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Aydoğdu ve Hakan Aydoğdu’nun ev sahipliğinde gazetecilerle buluştu. Sanayiciliğe nasıl adım attıklarını, başlarken karşılaştıkları engelleri, onlara güç veren motivasyon kaynaklarını ve bugün geldikleri seviyeyi tek tek dile getiren kadın sanayicilerin ortak noktası, “İşimiz zor ama zor, bizim işimiz”. Zira işini sıfırdan kurmuş da olsa, ailesinden devralmış da olsa başlangıç hep zor, hatta kimi zaman zoraki olmuş.

Sıfırdan bir sanayi tesisi kurmak, özellikle de bir kadın için belki iki kat zor. Çünkü sermayenin yanında piyasada erkeklere bir ön kabul olarak sunulan güveni de adım adım kendi çabalarıyla edinmeleri gerekiyor. Ancak aile işini devralan kadınlar da bu konuda daha kolay bir yoldan geçmemişler. Ayhan Metal Genel Müdürü Aynur Ayhan’ın, “Makinelerimizi pazarlamak için ziyaret ettiğim yerlerde bana ‘Kızım senin erkek kardeşin yok mu?’ diyorlardı” şeklindeki sözleri tam da bunu anlatıyor.

Önlerine çıkan engelleri sebatla çok çalışarak aşmışlar. ‘Bilgi ve iletişim’ ortak formülleri olmuş. İkinci üniversiteyi bitirerek, KOSGEB eğitimlerine devam ederek donanımlarını artırmışlar. Kendilerine önyargıyla davrananlara onlar sıcak iletişimle yaklaşmışlar.

CERN’e uzandılar

Bugün gelinen noktada ise her biri işlerini, en az erkek meslektaşları kadar iyi yaptıklarını kanıtlamışlar. Aralarında çevre dostu temizlik malzemesi üreten de var, insansız hava araçlarına parça veren de... Kimisi TAI, Roketsan, Airbus gibi firmaların tedarikçisi olmuş. İsviçre’deki parçacık fiziği laboratuvarı CERN’e ihracat yapanlar bile var. Yeni ürünler geliştiriyorlar, sunta ve mdf ile atık plastiği birleştirip yepyeni bir kompozit malzeme oluşturmak gibi örneğin...

Daha titiz çalışıyorlar

Kadın sanayicilerin pek çoğu işinin yanı sıra sivil toplum faaliyetlerine de zaman ayırıyor. Bunların içinde de kız çocuklarının elinden tutan projeler öne çıkıyor. Kendi şirketlerinde işe alımlarda kadın - erkek ayrımı yapmadıklarını, işi, en iyi yapana verdiklerini söylüyorlar. Ancak hemen ardından ekliyorlar:

“Kadın çalışanlar çoğu zaman işinde daha titiz, işyerine daha bağlı... Satın almada karar vericilerin yüzde 80’i kadınlar olduğu için tasarımını kadınların yaptığı ürünlerin piyasada şansı daha yüksek.”

Algılar değişiyor

Kadınların gerek patron gerekse de yönetici olarak sanayide yer alması, ülkenin imajına da olumlu katkı yapıyor. Zira iş vesilesiyle yurtdışında attıkları her adımda Türkiye’nin aydınlık yüzünü gösteriyorlar. Muhataplarının Türkiye algısının, kendileriyle görüştükten sonra olumlu yönde değiştiğini söylüyorlar.

21 kadının öyküsü bir kitapta

‘Kadın Sanayici Olmaz mı Dediniz?’ adlı kitapta öykülerine yer verilen isimler şöyle:

Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Aynur Ayhan, Aynur Erman, Elif Çoban, Emel Uslu, Fatma Bayraktar, Filiz Akkaş, Hülya Gedik, Neslihan Küçükoğlu Demirtaş, Nur Ger, Özlem Çerçioğlu, Perihan İnci, Piraye Ölçer, Sevda Arıkan, Sevda Kayhan Yılmaz, Sultan Tepe, Şafak Çivici, Şeyma Ayhan, Tülin Tezer, Zeynep Erkunt Armağan, Zuhal Gözüküçük.