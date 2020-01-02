Sanayiye kadın gücü

Mersin’de tarımsal ürünlere katma değer katmak için kolları sıvayan Gül Akyürek, Türkiye’de organize sanayi bölgesi (OSB) kuran ilk kadın başkan oldu.



Milliyet’e konuşan Akyürek, “Artık kadın sanayiciliğinde yeni şeyler söyleme zamanı. Kadın gücünü atıl tutma lüksüne sahip değiliz” dedi.

Geçen hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından temeli atılan OSB, düşük maliyetle verimli üretim yaparak Türk ekonomisine önemli katkı sağlama hedefinde. Gül Akyürek, OSB için yatırımcıları bir araya getirip, Hazine arazisi tahsisi almaktan tüm bakanlık izinlerine kadar işlemleri bire bir yürüterek 2 yıl gibi kısa bir sürede kuruluş işlemlerini tamamlamış. Yeni OSB yüksek teknoloji kullanarak meyvelerin, tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesinden, bitkisel kozmetik yapımına kadar maksimum katma değer yaratan bir üretim üssü olmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin ilk ve tek organize sanayi bölgesi kuran kadın başkanı olan Akyürek, Mersin’deki ‘Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (TÜİOSB) hedeflerini anlattı.



Yeni tarım markaları



Kurulacak OSB’de ilk aşamada 120 hektarlık alanda 35 yatırımcının faaliyete başlamasını ve 3 bin kişinin istihdam edilmesini amaçladıklarını söyleyen Akyürek, şunları dile getirdi:



“TÜİOSB yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip bir merkez olacak. Bütün tarım ürünleri organik ve yüksek teknoloji kullanılarak meyve ve meyve özleri, tıbbi ve aromatik bitkiler işlenecek. Bitkisel kozmetik üretimi, su ürünleri, konserve gıda üretimi yapılacak. Tohum eleme, işleme ve paketleme teknolojilerine kadar geniş perspektifte maksimum katma değer yaratan bir üretim üssü kurmaya hazırlanıyoruz.

Bölgesel dönüşüm projesinin önemli bir adımı olan OSB teknolojinin gelişmiş enstrümanlarıyla donatılacak. Endüstri 4.0’la şekillenecek. Coğrafi işaretli ürünlerden, endemik bitkilerden yepyeni tarım markaları yaratacak olan, sıfır atıkla çalışan, kendi enerjisini kendisi üreten yani ‘yeşil fabrikalar’dan oluşan kompleksler de OSB’mizde yer alacak. Hem üreticisi, hem de yöneticisi kadınlar olan, ‘Kadın Ortak Girişim Fabrikaları’ kurulacak.



5 yıl içindeyse 235 hektarlık alanda, en az 100 yatırımcıya ve 10 bin kişiye yeni iş olanakları sağlayacak bir üretim altyapısı planlıyoruz.”



Gül Akyürek kimdir?



Sanayici bir aileden gelen Gül Akyürek, Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aile şirketinde çalışmaya başladı. Akyürek, 2014 - 2016 yılları arasında Girişimci İşkadınları Derneği (GİŞKAD) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2016’da Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Çukurova Şubesi Başkanlığı’na seçilerek TÜGİAD’ın 30 yıllık tarihindeki ilk kadın şube başkanı oldu.



2018’de tescil edildi



2018’de Yatırımcı İş Kadını ödülü alan Akyürek, Çukurova SİFED Yönetim Kurulu üyeliğini yürütüyor. 13 Haziran 2018’de OSB kurma çalışmalarını tamamlayan Akyürek, ‘Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (TÜİOSB) tescilini alarak Türkiye’de ilk OSB Kuran Kadın Başkan oldu.



‘Yorulmaya vaktimiz yok...’



Negatif düşünmeye ve yorulmaya zamanlarının olmadığını belirten Gül Akyürek, şunları dile getirdi:



“Artık kadın sanayiciliğinde yeni şeyler söyleme zamanı. Kadın gücünü atıl tutma lüksüne sahip değiliz. Gerçek üretim enerjisini kadın gerçekliğinde şekillendirmeliyiz. Kadın gücünün hakkını vermek ve bu gücün gelişmesi için uygun bir zemin oluşturmak biz sanayicilerin ve özellikle benim gibi sanayici kadınların görevi, hatta topluma olan borcumuz.



Ülkemizde erkek işi olarak görülen meslek kalmaması ve kadınların işgücüne katılım oranını artırması yolunda sanayici kadınların omuzlarına yüklenen sorumlulukların devlet tarafından paylaşılması beklentilerim arasında.”



Varank temel atarken övdü



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank OSB’nin temel atma töreninde, “Türkiye’de ilk defa, bir kadın girişimci böyle bir işe kalkışıyor. Bu OSB, Gül Akyürek’in başkanlığında kuruldu. Gül Hanım, bu projeyi ta en başından sahiplendi, hayal kurdu, azimle peşinden gitti ve yatırımcıları ikna etti” demişti.



TÜİOSB’nin Çukurova için yatırım ve istihdam adına değerli bir başlangıç olduğunu dile getiren Gül Akyürek ise şunları dile getirdi:

“Hayallerimizi gerçeğe dönüştürdüğümüz, anlamlı günde en çok dikkat çeken kadın iş dünyasının etkin bir sayı ile orada olmasıydı. Anladım ki, ihtisas organize sanayi içinde gerçekleştireceğimiz kadın ortak girişim projemiz hedef kitle ile buluşmaya başlamış.”