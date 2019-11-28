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    HaberlerEkonomi HaberleriSanofi girişimcilik programı PharmUp'ta final heyecanı
    28.11.2019 - 17:52 | | AA

    Sanofi girişimcilik programı PharmUp'ta final heyecanı

    Sanofi'nin Workinton iş birliği ile Haziran 2019'da hayata geçirdiği ve sağlık alanında fark yaratacak fikir ve proje sahiplerinin başvurduğu PharmUp Girişimcilik Programı'nın ilki sonuçlandı

    Sanofi girişimcilik programı PharmUp'ta final heyecanı

    Sanofi'nin Workinton iş birliği ile Haziran 2019'da hayata geçirdiği ve sağlık alanında fark yaratacak fikir ve proje sahiplerinin başvurduğu PharmUp Girişimcilik Programı'nın ilki sonuçlandı.

    Sanofi ve Workinton ev sahipliğinde Workinton Levent 199'da gerçekleştirilen Demo Day'de projelerini jüri üyelerine sunma fırsatı bulan 5 girişimin kazananı "Aksense" oldu. Kazanan girişimle birlikte jüri üyelerinin etkilendikleri bir diğer girişime ise Jüri Özel Ödülü verildi. Jüri Özel Ödülü'ne "HiDNA" layık görüldü.

    PharmUp jüri üyeleri tarafından seçilen 5 girişim, mentorluk ve eğitim programlarına katıldı. 3 aylık hızlandırma dönemini kapsayan PharmUp'ta sağlık alanında fikir aşamasını geçmiş, araştırılmış veya prototipini üretmiş girişimler ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen programlarda desteklendi.

    "İNOVASYONA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"

    Sanofi Türkiye İnovasyon ve Proje Yönetimi Müdürü olan Onur Yörükoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, PharmUp'a ilginin beklentilerinin de ötesinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

    "Başvuran projelerin yüksek kalite standartları, sunulan fikirlerin etkileyici olduğu kadar uygulanabilirliği, sağlık ekosistemimiz açısından oldukça umut verici. Sanofi olarak, sektörümüzde çığır açacak potansiyele sahip fikirleri PharmUp ile sağlıkta dijital dönüşümün bir parçası olmaya ve inovasyona yatırım yapmaya devam ediyoruz. Kazanan girişim Aksense'yi ve Jüri Özel Ödülü'nü alan HiDNA ekibini yürekten tebrik ederiz, çok değerli fikirlerin arasından sıyrılarak öne çıktılar."

    DÜNYADA BİR İLK

    Girişimcilik Programı PharmUp'ın kazananı "Aksense", hastane enfeksiyonlarının erken evrede ve hızlı tanısı için hasta başı enfeksiyon tanı cihazı geliştiren ve bu tanıyı 5 dakikanın altında bir sürede koyabilme özelliği ile dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

    "Aksense" girişiminin kurucu ortaklarından Mürsel Baydemir, "Böyle bir platformda birinci olmak benim için çok gurur verici. Türkiye'yi dünyada en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. PharmUp'ı hayata geçiren herkese de tekrar teşekkür ediyorum." diye konuştu.

    Haziran ayında hayata geçirilen ve sağlık dikeyinde çalışan ölçeklenebilir, geliştirilebilir ve sürdürülebilir fikirlerin hayat bulduğu bir girişimcilik proje yarışması olan PharmUp'a ilk yılında 70 girişimci başvuru yaptı.

    Başvuru yapan girişimciler "Hastalık Farkındalığı ve Bilinçlendirme", "Hastalık ve Tedavi Yönetimi", "Sağlık Sistemine Yönelik Çözümler" ve "Sağlık Teknolojilerinde Yenilikler" olmak üzere 4 ana başlıkta değerlendirildi. Jüri üyeleri arasında TÜSEB Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez, Sanofi Türkiye Ülke Başkanı Cem Öztürk, CNN Türk Para Dedektifi ve A’dan Z’ye programlarının sunucusu Cem Seymen, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney, Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya gibi isimler yer aldı.

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