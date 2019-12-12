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    12.12.2019 - 07:47 |

    Şans Topu sonuçları 11 Aralık 2019 | Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

    Şans Topu sonuçları belli oldu. Her hafta çarşamba akşamları çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu oyununun 11 Aralık çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. İşte 11 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları...

    Şans Topu sonuçları 11 Aralık 2019 | Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

    Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba akşamları çekilişi gerçekleşen Şans Topu oyununun 965. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 881 bin 455 lira haftaya devretti.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 3 bin 877'şer lira, 4 artı 1 bilen 231 kişi 492'şer lira, 4 bilen 2 bin 976 kişi 47'şer lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 776 kişi 29'ar lira, 3 bilen 82 bin 155 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 693 kişi 6 lira 90'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 187 bin 423 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

    ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 11 ARALIK 2019 TIKLAYINIZ

    Şans Topu sonuçları 11 Aralık 2019 | Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

     

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