24.10.2019 - 07:46 |
Şans Topu sonuçları 23 Ekim 2019 | Şans Topu kazandıran numaralar
Şans Topu çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. Çarşamba akşamları düzenlenen Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıktı mı? İşte 23 Ekim 2019 Şans Topu'nda kazandıran numaralar...
Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba akşamları çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu'nda haftanın kazanan numaraları belli oldu.
Şans Topu oyununun 958. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 917 bin 947 lira haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 24 kişi 3 bin 701'er lira, 4 artı 1 bilen 284 kişi 417'şer lira, 4 bilen 3 bin 453 kişi 42'şer lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 33 kişi 25'er lira, 3 bilen 89 bin 698 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 827 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 204 bin 615 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.
ŞANS TOPU SONUÇLARI 23 EKİM 2019