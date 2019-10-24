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    HaberlerEkonomiŞans Topu sonuçları 23 Ekim 2019 | Şans Topu kazandıran numaralar
    24.10.2019 - 07:46 |

    Şans Topu sonuçları 23 Ekim 2019 | Şans Topu kazandıran numaralar

    Şans Topu çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. Çarşamba akşamları düzenlenen Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıktı mı? İşte 23 Ekim 2019 Şans Topu'nda kazandıran numaralar...

    Şans Topu sonuçları 23 Ekim 2019 | Şans Topu kazandıran numaralar

    Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba akşamları çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu'nda haftanın kazanan numaraları belli oldu.

    Şans Topu oyununun 958. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 917 bin 947 lira haftaya devretti.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 24 kişi 3 bin 701'er lira, 4 artı 1 bilen 284 kişi 417'şer lira, 4 bilen 3 bin 453 kişi 42'şer lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 33 kişi 25'er lira, 3 bilen 89 bin 698 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 827 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 204 bin 615 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

    ŞANS TOPU SONUÇLARI 23 EKİM 2019

    Şans Topu sonuçları 23 Ekim 2019 | Şans Topu kazandıran numaralar

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