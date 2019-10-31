31.10.2019 - 07:33 |
Şans Topu sonuçları 30 Ekim 2019 | MPİ Şans Topu numaraları
Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Çarşamba akşamları çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda bu hafta 5 artı 1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye ikinci kez devretti. Peki, büyük ikramiye hangi şanslı numaralara çıktı? İşte 30 Ekim 2019 Şans Topu sonuçlarına göre kazandıran numaralar...
Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba akşamları çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu oyununun 959. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 863 bin 562 lira haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4 bin 159'ar lira, 4 artı 1 bilen 203 kişi 601'er lira, 4 bilen 3 bin 43 kişi 50'şer lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 922 kişi 31'er lira, 3 bilen 83 bin 316 kişi 4 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 131 kişi 7 lira, 1 artı 1 bilen 202 bin 128 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.
ŞANS TOPU SONUÇLARI - 30 EKİM 2019