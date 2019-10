Şapkadan hep tavşan çıkacak

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, dijital dünyadaki hızlı değişime dikkat çekerek artık iş yapmak için bu model üzerinden gitmek zorunda olunduğunu ifade etti. Webrazzi Summit Zirvesi’nin açılışında konuşan Bali dijital dönüşümün iş ve hizmet sunanların bir tercihi olmadığını, tabandan geldiğini, müşterinin bunu talep ettiğini ve zorladığını belirtti.



Bali, “Artık kimse normal olana ‘aferin çok iyi olmuş, beğendim’ demiyor. Şaşırmak istiyor ve beklentisinin ötesinde hizmet ve ürün sunmanızı bekliyor. Sürekli şapkadan tavşan çıkarmanızı istiyorlar” dedi. Dijitalleşmenin doğasını ‘aracısızlaşma’ olarak tanımlayan Bali şöyle devam etti:

“Dijitalleşme dünyası yeni değerler yaratıyor. Değer yaratmada yeni halkalar ekleniyor. İlişki etkinleşiyor, mesafeler kısalıyor. Bu, bir zamana denk gelme, değişim dalgası. Bunun dışında kalmak sizin kontrolünüzde değil. Zihin sınırlarımızı aşmaya çalışıyoruz.”



Dijitalleşmenin çok boyutlu bir gelişme olduğuna vurgu yapan Adnan Bali, şunları söyledi:



‘Çok boyutlu...’



“Bizim kontrolümüzde mi yürüyor? Hayır müşteri bunu talep ediyor. İş modelleri değişiyor ve bütün süreçleri ile bunu kapsamak zorunda. Dijitalleşme her yere her alana sirayet ediyor. ‘Bir alanda yapacağım, bir alanda yapmayacağım’ demek sizin elinizde değil. Klasikle dijitalleşme bir arada gidemez. Bütün organizasyonlar ve iş süreçleri dijital alanı kapsamak zorunda. Doğal bir parçası olacaksınız.”



Dört teker aynı hızda



Kurumların dijitalleşmeyi gerçekleştirmeyi elit bir takımın veya ekibin işi olarak değil, bütün birimlerin içinde yer aldığı bir dönüşüm olarak görmesi gerektiğini ifade eden Bali, “’Bunlar boş iş yapıyor’ diye düşünmeyeceksiniz. ‘Ekip yapacak’ demeyeceksiniz. Birinci kişi, lider olarak işin içinde olacak. ‘Arkadaşlar yapacak’ demeyeceksiniz. Ancak böyle başarılı olursunuz” dedi.



Bankacılıkta dijitalleşmenin bireysel bankacılığın nüvesi olarak doğduğunu ve devam ettiğini belirten Bali, ancak bununla sınırlı kalmadığını, kurumsal, ticari, hukuksal, gayrimenkul her alanda yoğunluk gösterdiğini söyledi. Dijitalleşmeyi bir arabanın dört tekerine benzeten Bali, “Arabanın dört tekeri aynı hızda gitmiyorsa sorun olur” şeklinde ifade etti.



Adnan Bali konuşmasında Koç Üniversitesi ile işbirliği yaptıklarını ve yakın zamanda Yapay Zeka Enstitüsü kuracaklarını da açıkladı.