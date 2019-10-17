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    HaberlerEkonomiSardalyanın kilosu 15 liraya düştü
    17.10.2019 - 10:37 | | İHA

    Sardalyanın kilosu 15 liraya düştü

    Çanakkale’de en çok tercih edilen balık çeşitlerinden olan ve yaz aylarında 25-30 lira arasında satılan sardalyanın kilo fiyatı 15 liraya kadar düştü.

    Sardalyanın kilosu 15 liraya düştü

    Çanakkalelilerin en çok tükettiği balık ürünü olan sardalyanın son dönemde tezgahlarda bollaşması ile kilo fiyatı 15 liraya kadar düştü. Yaz aylarında fiyatı 30 liraya kadar çıkan sardalyanın kilo fiyatındaki ciddi düşüş, balığa olan ilgiyi de arttırıyor.

    Sardalyanın kilo fiyatının kısa süre içinde 10 liraya kadar düşebileceğini belirten balıkçılar ise hamsiye olan talebin de kısa sürede artacağını ön gördüklerini dile getirdiler.

    "Sardalyanın fiyatı 10-15 lira arasında seyreder"

    Çanakkale Balıkhane'de uzun yıllardır balıkçılık yapan ve sardalyanın kilo fiyatındaki son durumu yorumlayan Tuncay Dinç, “Sardalya şu an 15 lira ama sardalyanın yavaş yavaş mevsimi geçiyor. O yüzden ilerleyen günlerde fiyatı daha inecektir. Tahmin ediyorum sardalyanın fiyatı 10 lira ile 15 lira arasında değişecektir. Şu an hamsinin zamanı geliyor. Hamsi satışları muhtemelen yükselişe geçer. Hamsinin fiyatı şu an 25 lira. Hamsiye olan talep 10-15 gün sonra artacaktır. Vatandaşlarımızın balık tezgahlarına yoğun ilgisi var. Şu an en ucuz balık sardalya ve daha yağını kaybetmedi. Sardalyanın yağ oranı şu an yüzde elli olarak biliniyor. Hala ızgara veya fırında pişirmek için uygun. Tabii şu an lüfere yem yapılıyor ve yemciler de alıyor. Böyle olunca sardalyanın fiyatları bazen yükseliyor. Ama sardalyanın fiyatı tahminen 10 lira ile 15 lira arasında seyreder” ifadelerini kullandı.

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