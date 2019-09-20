Sarımsak fiyatıyla Taşköprü’yü şaşırttı

Kastamonu Taşköprü’nün coğrafi işaretli ünlü sarımsağı martta başladığı fiyat artışıyla üreticisini de şaşırtmaya devam ediyor. Martta bölgedeki pazarlarda 6-15 lira arasında değişen fiyatlarla satılan sarımsak, İstanbul’da market raflarında bu fiyat 40 liraya kadar çıkıyordu. Her hafta yeni bir artışla karşılaşan tüketici de şaşkın. Taşköprü’de tezgahlarda 20-40 lira arasında satılan sarımsak kilo fiyatı, markette 50-70 lira arasına geldi.

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, geçen yıl fiyat düşüşü yaşanan sarımsakta bir taraftan bu nedenle üretim azalışı, diğer taraftan dolu ve yağmur nedeniyle oluşan kayıplarla fiyatların tavan yaptığını söyledi.

İthalat endişesi

Yıldırım, Şanlıurfa, Gaziantep ve Balıkesir’deki düşük üretime dikkat çekerken, “Hasattan önce zarar gören başta Şanlıurfa Birecik gibi yerlerdeki üreticiler bile Taşköprü’den sarımsak almak istiyor. Kendi bölgesine yetmiyor. Taşköprü’dekiler de şaşkın. Üretici ‘fiyat çok yükseliyor, biz bundan korkuyoruz’ diyor. Çünkü sarımsak, soğan gibi değil, tüketim azalacak diye korkuyorlar. 100 bin ton civarındaki üretim tüketimi karşılıyor” dedi. Daha önce Çin’den ciddi bir sarımsak ithalatı vardı. 2014’te Türkiye’nin coğrafi işaretli ürününü kaybetmemek adına tonda 2 bin dolarlık ek vergi konuldu. Yıldırım, üreticilerin ithalatın devreye alınmasından endişeli olduğunu belirtti.