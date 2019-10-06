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    HaberlerEkonomiSarımsak ithalatı kolaylaştırıldı
    06.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sarımsak ithalatı kolaylaştırıldı

    Son günlerde yüksek fiyatıyla gündeme gelen, hatta eylülde zam şampiyonu olan sarımsakta ithalat kolaylaştırıldı.

    Sarımsak ithalatı kolaylaştırıldı

    Sarımsak ithalatında uygulanan birim gümrük kıymeti düşürüldü. Ticaret Bakanlığının, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kurutulmuş sarımsak için ton başına birim gümrük kıymeti 3 bin dolardan 2 bin dolara, diğer sarımsaklar için de ton başına birim gümrük kıymeti 4 bin dolardan 3 bin dolara düşürüldü.

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