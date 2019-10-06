06.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Sarımsak ithalatı kolaylaştırıldı
Son günlerde yüksek fiyatıyla gündeme gelen, hatta eylülde zam şampiyonu olan sarımsakta ithalat kolaylaştırıldı.
Sarımsak ithalatında uygulanan birim gümrük kıymeti düşürüldü. Ticaret Bakanlığının, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kurutulmuş sarımsak için ton başına birim gümrük kıymeti 3 bin dolardan 2 bin dolara, diğer sarımsaklar için de ton başına birim gümrük kıymeti 4 bin dolardan 3 bin dolara düşürüldü.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.