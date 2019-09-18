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    HaberlerEkonomi Sarten Ambalaj ihracatla büyüyor
    18.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sarten Ambalaj ihracatla büyüyor

    Yerli ambalaj üreticisi Sarten, yurtdışındaki üç fabrikasından biri olan Bulgaristan fabrikasından yakın Avrupa’ya ihracat gerçekleştiriyor.

    Sarten Ambalaj ihracatla büyüyor

    Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, Bulgaristan’da ürettikleri metal gıda ambalajlarının yüzde 70’ini Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Kuzey Makedonya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Almanya ve Avusturya gibi ülkelere ihraç ettiklerini söyledi. Sarıbekir, Sarten’in kuruluşunun 50’nci yılı olan 2022 için 500 milyon dolarlık global ciro hedefi koyduklarını belirtti.

    Üretimlerinin yüzde 80’inin metal, yüzde 20’sinin de plastik ambalaj olduğunu ifade eden Sarıbekir, gıda, kozmetik ve endüstriyel ürünler olmak üzere 3 ayrı sektöre ambalaj ürettiklerini kaydetti. Sarten’in son yıllarda ihracat performansında önemli bir artış olduğunu ve cironun yüzde 30’una ulaştığını anlatan Sarıbekir, “İhracatımızı yüzde 25’lerden yüzde 30’lara taşıdık. Sene sonunda 120 milyon dolara ulaşacağız. İhracatımız genellikle Avrupa’ya, Rusya ve çevresindeki ülkelere, Ortadoğu’ya ve Kuzey Afrika’ya... Son dönemlerde ise Amerika’ya başladık” dedi.

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