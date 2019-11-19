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    HaberlerEkonomi HaberleriŞaşmaz pusula Kapalıçarşı
    19.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Şaşmaz pusula Kapalıçarşı

    İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Kapalıçarşı, bugünün küresel ticaret fırtınalarında doğru yönü gösteren şaşmaz bir pusuladır” dedi.

    Şaşmaz pusula Kapalıçarşı

    İTO tarafından yayın hayatına kazandırılan “Geçmişten Geleceğe Kapalıçarşı” adlı çalışmanın tanıtımı, Tuluyhan Uğurlu’nun piyano resitalinin de yer aldığı etkinlikle yapıldı.

    Kapalıçarşı’nın Nuruosmaniye ile Beyazıt kapıları arasında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Avdagiç, “Kapalıçarşı, sadece bir çarşı ve ticaret merkezi olmaktan çok öte, incelikli bir mimariyi, estetiği, zarafeti ve güzel sanatların her boyutunu simgeliyor” dedi.

    Ticaretin anayasası

    Kapalıçarşı’nın, İTO’nun en büyük sorumluluk alanı olduğunu dile getiren Avdagiç, şunları söyledi:

    “Kapalıçarşı’da farklı milletlere mensup, farklı inançlara sahip tüccarın alın teri ve pazarlama ruhu ile oluşan ortak bir ticaret ruhu vardır. Kapalıçarşı, ticaretin evrensel kurallarının bugün bile geçerli olacak şekilde yazıldığı, anayasasının  oluşturulduğu kutsal bir mekandır.”

    5 milyon turist

    Avdagiç, “Kitapta birçok yazarımızın uzmanlık alanlarından Kapalıçarşı’ya bakışlarını aksettiriyoruz” diye konuştu.

    Yapılan yeni yatırımlar sayesinde İstanbul’un kısa bir zamanda farklı bir çehreye kavuşacağını dile getiren Avdagiç, Kapalıçarşı’ya bir yılda gelen 3.5 milyon  ziyaretçi sayısını en kısa zamanda 5 milyona çıkartmak için çalışacaklarını dile getirdi.

    2.486 dükkan var

    Ekonomiye olan katkısının yanı sıra ticaret kültürüne kazandırdığı değerlerle de ön plana çıkan Kapalıçarşı, 2 bin 486 dükkanın yanı sıra 62 sokak, 18 han ve 2  bedestenle 558 yıldır İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor.

    Şaşmaz pusula Kapalıçarşı

     

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