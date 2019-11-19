Şaşmaz pusula Kapalıçarşı

İTO tarafından yayın hayatına kazandırılan “Geçmişten Geleceğe Kapalıçarşı” adlı çalışmanın tanıtımı, Tuluyhan Uğurlu’nun piyano resitalinin de yer aldığı etkinlikle yapıldı.

Kapalıçarşı’nın Nuruosmaniye ile Beyazıt kapıları arasında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Avdagiç, “Kapalıçarşı, sadece bir çarşı ve ticaret merkezi olmaktan çok öte, incelikli bir mimariyi, estetiği, zarafeti ve güzel sanatların her boyutunu simgeliyor” dedi.

Ticaretin anayasası

Kapalıçarşı’nın, İTO’nun en büyük sorumluluk alanı olduğunu dile getiren Avdagiç, şunları söyledi:

“Kapalıçarşı’da farklı milletlere mensup, farklı inançlara sahip tüccarın alın teri ve pazarlama ruhu ile oluşan ortak bir ticaret ruhu vardır. Kapalıçarşı, ticaretin evrensel kurallarının bugün bile geçerli olacak şekilde yazıldığı, anayasasının oluşturulduğu kutsal bir mekandır.”

5 milyon turist

Avdagiç, “Kitapta birçok yazarımızın uzmanlık alanlarından Kapalıçarşı’ya bakışlarını aksettiriyoruz” diye konuştu.

Yapılan yeni yatırımlar sayesinde İstanbul’un kısa bir zamanda farklı bir çehreye kavuşacağını dile getiren Avdagiç, Kapalıçarşı’ya bir yılda gelen 3.5 milyon ziyaretçi sayısını en kısa zamanda 5 milyona çıkartmak için çalışacaklarını dile getirdi.

2.486 dükkan var

Ekonomiye olan katkısının yanı sıra ticaret kültürüne kazandırdığı değerlerle de ön plana çıkan Kapalıçarşı, 2 bin 486 dükkanın yanı sıra 62 sokak, 18 han ve 2 bedestenle 558 yıldır İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor.