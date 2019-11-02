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    HaberlerEkonomiSatışlar yarı yarıya arttı!
    02.11.2019 - 15:56 | | DHA

    Satışlar yarı yarıya arttı!

    İstanbul'a 9 ayda gelen yabancı turist sayısının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış ile 11.3 milyona yükselmesi, Türk lokumu satışlarına da doping etkisi yaptı. Günde ortalama 30 bin ziyaretçi ağırlayan, turistlerin önemli alışveriş merkezlerinden Mısır Çarşısı esnafına göre lokum satışları son dönemlerde yarı yarıya arttı. Dükkanlar lokum almak isteyen yabancılarla doldu taştı. Turistler, yakınlarına hediye götürmek için halı ve kilim yerine daha çok lokum satın aldıklarını söylediler.

    Satışlar yarı yarıya arttı!

    İstanbul'a 2019 yılı ocak-eylül aylarında İstanbul’a gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış ile 11 milyon 342 bin 822'ye yükseldi. En çok 858 bin ile Alman turist kente gelirken, Arap ülkelerinden İstanbul'a gelişlerde de yüzde 12 artış yaşandı. Kente yüzde 25.8 artış ile toplam 2 milyon 927 bin Arap turist ziyaret etti. En çok gelişler ise 545 bin ile Irak'tan oldu.Turizmdeki canlanma da kent esnafın yüzünün güldürürken, özellikle dünyanın dört bir yanında tanınan Türkiye denildiğinde birçok yabancının aklına gelen Türk lokumu satışlarını da artırdı. Daha önce halı ve kilim alışverişine ilgi gösteren yabancılar, özellikle son dönemde alışveriş rotalarını kilolarca lokum almaya çevirdi. 

    SATIŞLARDAKİ ARTIŞ TARİHİ MISIR ÇARŞISI'NA DA YANSIDI

    Turist sayısındaki artış özellikle Tarihi Mısır Çarşısı'nda Türk lokum satışlarına da yansıdı. Özellikle tarihi çarşıyı gezen yabancı turistler, lokum satın almadan ayrılmıyor.Çarşıda tonlarca lokum yabancılara satılıyor.Dükkanlar lokum almak için gelenlerle dolup taşıyor. Zaman zaman dükkanların önünde lokum için kuyruklar oluşuyor. Tadımlık veya hediye için kilolarca lokum satın alan yabancı turistlerin yanı sıra kente yurt içinden gezmeye gelen Türkler arasında da lokum satın alanların sayısındaki artış dikkat çekti. Tarihi yarımada da lokum satışı yapan esnafın verdiği bilgiye göre en çok lokumu alanlar ise Arap turistler oluyor.  

    "İSPANYOLLAR DA ÇOK İLGİ GÖSTERİYOR"

    Yabancı turiste günde kilolarca lokum satan bir işletmede çalışan Hüseyin Bakkal,"Lokum satışlarımız çok güzel gidiyor. Arap ülkelerinden gelen turistlerimiz daha çok alıyor. İspanyol müşterilerimiz de çok alışveriş yapıyor. Türk misafrlerimiz de özellikle misafir ağırlamak ve nikah için lokum alıyor. Lokum satışları yüzde 50 ila yüzde 60 oranında arttı. Havaların soğumasına rağmen işlerimiz gayet iyi gidiyor" diye lokum satışlarındaki artıştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Tarihi çarşıyı gezerken lokum dükkanlarına giren turistler ise hem kenti hem de Türk lokumunu çok beğendiklerini söylediler.Yabancı turistler, ülkelerine dönerken yakınlarına hediye götürmek için Türk lokumu satın aldıklarını belirttiler.  İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'ndan da uçan birçok yabancı ve gurbetçi yolcu, Türkiye'den ayrılırken Türk lokumuna büyük ilgi gösteriyorlar.  

    ARAP ÜLKELERİNDEN İSTANBUL'A GELEN ZİYARETÇİ SAYISI(OCAK-EYLÜL)

    1.IRAK:545.905

    2.SUUDİ ARABİSTAN: 385.013

    3.KUVEYT: 279.081

    4.ÜRDÜN: 262.532

    5.CEZAYİR: 212.429

    6.LÜBNAN: 199.277

    7.LİBYA: 190.007

    8.FAS: 161.958

    9.SURİYE: 139.576

    10.MISIR: 125.360

    11.TUNUS: 121.170

    12.KATAR: 74.839

    13.UMMAN: 62.189

    14.BAHREYN: 54.923

    15.FİLİSTİN: 45.614

    16.YEMEN: 30.023

    17.B.A.E:24.820

    18.SUDAN:12.854

    İSTANBUL’A OCAK-EYLÜL DE GELEN YABANCILAR SIRALAMASI(İLK 52)

    1.ALMANYA: 858.128

    2.IRAN: 687.550

    3.IRAK: 545.905

    4.RUSYA FEDERASYONU: 512.318

    5.FRANSA: 387.763

    6.SUUDI ARABISTAN: 385.013

    7. INGILTERE: 367.096

    8. AMERIKA B.D.: 358.765

    9. ÇİN HALK CUM: 300.603

    10.KUVEYT: 279.081

    11.ÜRDÜN: 262.532

    12.UKRAYNA: 250.543

    13.HOLLANDA: 227.187

    14.ISRAIL: 222.831

    15.TÜRKMENISTAN: 216.322

    16.CEZAYIR: 212.429

    17.ITALYA: 212.368

    18.LÜBNAN: 199.277

    19.LIBYA: 190.007

    20.AZERBAYCAN: 186.262

    21.ÖZBEKISTAN: 174.228

    22.FAS: 161.958

    23.ISPANYA: 153.603

    24.KAZAKISTAN: 153.117

    25.KORE CUM. (GÜNEY): 144.230

    26.SURIYE: 139.576

    27.HINDISTAN: 133.992

    28.ISVEÇ:132.688

    29.MISIR: 125.360

    30.AVUSTURYA:122.527

    31.TUNUS: 121.170

    32.BELÇIKA: 105.914

    33.ROMANYA: 103.611

    34.ISVIÇRE: 100.885

    35.PAKISTAN: 91.814

    36.KANADA: 86.841

    37.ENDONEZYA: 83.249

    38.K.K.T.C: 82.031

    39.TAYVAN: 80.761

    40.YUNANISTAN: 77.466

    41.KIRGIZISTAN: 76.050

    42.KATAR: 74.839

    43.AVUSTRALYA: 68.699

    44.BULGARISTAN: 68.557

    45.JAPONYA: 68.336

    46.DANIMARKA: 67.692

    47.MALEZYA: 66.477

    48.BREZILYA: 65.483

    49.OMAN: 62.189

    50.BAHREYN: 54.923

    51.HAYMATLOS: 52.454

    52.ARJANTIN: 49.479 

      Arnavutköy'de yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi...Arnavutköy'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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