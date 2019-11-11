Saudi Aramco'nun yüzde 0,5'i bireysel yatırımcılara satılacak

AA muhabirinin Saudi Aramco'nun IPO için hazırladığı rehberden derlediği bilgilere göre, Aramco'nun hisse fiyatlaması bireysel yatırımcılar için 17-28 Kasım, kurumsal yatırımcılar için ise 17 Kasım-4 Aralık'ta yapılacak.

Yatırımcıların tekliflerinin ardından Aramco'nun hisse başına nihai fiyatı 4 Aralık'ta duyurulacak ve şirketin IPO'su Suudi Arabistan borsası Tadawul'da 11 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Suudi hükümeti sahip olduğu Aramco hisselerini IPO'nun ardından 12 ay satamayacak ve 6 ay boyunca piyasaya yeni Aramco hissesi arz edemeyecek.

Aramco hisselerinin Tadawul'da sadece Suudi Arabistan riyali cinsinden satışa sunulacağı belirtilirken, talebin yüksek olması durumunda yabancı yatırımcıların yeterli riyale erişiminin bulunmaması ise IPO'yu olumsuz etkileyecek nedenlerin başında geliyor.

Söz konusu rehbere göre, 2018 sonu itibarıyla net karı 111 milyar dolar olan Aramco'nun serbest nakit akışı 85,8 milyar dolar, işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı ise 121 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Aramco'nun IPO'sunun ardından şirketin piyasa değerinin 1,5-2 trilyon dolar arasında olması beklenirken, bu miktarın Apple, Microsoft, Alphabet (Google) gibi teknoloji ve ExxonMobil, BP, Royal Dutch Shell gibi enerji devlerinin piyasa değerlerini geçmesi öngörülüyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın sahalarında kalan petrol rezervleriyle ilgili bilginin de paylaşıldığı rehberde, ABD'li bağımsız danışmanlık şirketi DeGolyer & MacNaughton'ın yaptığı incelemeye göre şirketin 209,1 milyar varil petrol rezervi olduğu aktarıldı.

BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu'na göre, söz konusu miktar ABD, Kanada, Rusya, Irak ve İran gibi petrol kaynağı zengini ülkelerin rezerv miktarlarını geçerken, sadece Venezuela'nın gerisinde kalıyor.

Yatırımcılar için olası riskler

Aramco'nun hisselerini almayı planlayan yatırımcılar için olası risklere de yer verilen rehberde, şirketin nakit akışı ve faaliyetlerinin küresel petrol piyasasındaki arz ve talep değişiklikleriyle ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenebileceği ifade edildi.

Rehberde, şirketin petrol ihracatının önemli kısmının yapıldığı Asya ekonomilerindeki gelişmelerin Aramco'ya da yansıyabileceği uyarısında bulunuldu.

Aramco'nun finansmanının hidrokarbon endüstrisine bağlı olduğu vurgulanan rehberde, iklim değişikliğiyle ilgili endişelerin gelecekte küresel petrol talebini olumsuz etkileyerek firmanın yatırım ve maliyetlerini etkileyebileceğinin altı çizildi.

"Şirketin idari ekibinin halka açık bir firmayı yönetmekte kısıtlı tecrübesi" olduğu ibaresine yer verilen rehberde, Aramco'nun yurt içi petrol satışları için Suudi Arabistan hükümetinden aldığı mali yardımın değişikliğe uğrayabileceği kaydedildi.

Orta Doğu'daki siyasi, sosyal ve silahlı çatışmaların Aramco'nun faaliyet ve finansal pozisyonunda risk oluşturabileceği belirtilen rehberde, şirketin tesislerinin geçmişte terör saldırılarının hedefi haline geldiği anımsatıldı.

Aramco'nun iki tesisine 14 Eylül'de düzenlenen saldırı sonucunda petrol üretiminde oluşan kesinti küresel petrol arzının yüzde 6'sını etkilemiş ve petrol fiyatlarında sert yükselişe neden olmuştu.