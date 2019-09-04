Savunma sanayisinden Londra'ya çıkarma

10 - 13 Eylül’de Londra’da ExCeL London Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuarda, Savunma Sanayi Başkanlığı ile Türkiye’den 21’i SAHA İstanbul üyesi 47 katılımcı yer alacak.

SAHA İstanbul, iki yılda bir gerçekleştirilen DSEI (Defence and Security Equipment International / Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları) Fuarı’nda, Türk savunma sanayisinin potansiyelini uluslararası etkin bir platformda anlatacak, kümelenmenin ve firmaların tanıtımını yapacak.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, uluslararası networklerin kurulması için Türk firma yetkilileriyle yabancı savunma sanayi temsilcileri arasında B2B görüşmeleri organize edeceklerini belirtti. SAHA İstanbul olarak bu yıl yurt dışı tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve DSEI 2019’un katılmayı planladıkları etkin platformlardan biri olduğunu ifade eden Keleş, şunları kaydetti:

“İngiltere, dünyada savunma sanayi ihracatçı ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. 21 üyemizle birlikte DSEI 2019’de olacağız ve Türkiye’nin savunma sanayi potansiyelini dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilere anlatacağız. Hep birlikte Türk savunma sanayisini temsil edeceğiz.”