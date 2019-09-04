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    HaberlerEkonomiSavunma sanayisinden Londra'ya çıkarma
    04.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Savunma sanayisinden Londra'ya çıkarma

    Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul, aralarında ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN gibi Türkiye’nin dev savunma sanayi firmalarının yer aldığı 21 üyesiyle ‘DSEI 2019, Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı’na katılacak.

    Savunma sanayisinden Londra'ya çıkarma

    10 - 13 Eylül’de Londra’da  ExCeL London Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuarda, Savunma Sanayi Başkanlığı ile Türkiye’den 21’i SAHA İstanbul üyesi 47 katılımcı yer alacak. 

    SAHA İstanbul, iki yılda bir gerçekleştirilen DSEI (Defence and Security Equipment International / Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları) Fuarı’nda, Türk savunma sanayisinin potansiyelini uluslararası etkin bir platformda anlatacak, kümelenmenin ve firmaların  tanıtımını yapacak.

    SAHA İstanbul Genel Sekreteri  İlhami Keleş, uluslararası networklerin kurulması için Türk firma yetkilileriyle  yabancı savunma sanayi temsilcileri arasında B2B görüşmeleri organize edeceklerini belirtti. SAHA İstanbul olarak bu yıl yurt dışı tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve DSEI 2019’un katılmayı planladıkları etkin platformlardan biri  olduğunu ifade eden Keleş, şunları kaydetti:

    “İngiltere, dünyada savunma sanayi ihracatçı ülkeleri arasında ilk  sıralarda yer alıyor. 21 üyemizle birlikte DSEI 2019’de olacağız ve Türkiye’nin  savunma sanayi potansiyelini dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilere  anlatacağız. Hep birlikte Türk savunma sanayisini temsil edeceğiz.”

     

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