Savunmada kendine YETEN Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, yerli sanayinin kapasitesinin belirlenmesi, projelerde yerli sanayi ürünlerinin kullanılması ve alt yapı ile desteklerin belirlenmesi için Savunma Sanayi Yetenek Envanteri (YETEN) Portalı’nda sona yaklaştı.

YETEN portalıyla sektördeki darboğazlar belirlenecek, doğru yatırımların yapılması için doğru alanlarda destekler verilecek.

Sona yaklaşıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir geçtiğimiz mart ayında Kayseri’de yaptığı konuşmada, YETEN portalının kurulacağını şöyle duyurmuştu:

“Başkanlığımız tarafından, sanayicilerimizin, KOBİ’lerimizin ve yan sanayinin geliştirilmesi ve desteklenmesi çalışmaları kapsamında, projelerde yerli sanayimizin imkân ve kabiliyetlerinin maksimum ölçüde kullanılması, sistemlerin kritik bileşenlerinin yerli imkânlarla temin edilmesine yönelik olarak sektörün yeteneklerinin belirlenmesi ve tekrarların önüne geçilerek sağlıklı ve etkin yatırımların yapılabilmesi, harbe hazırlık faaliyetleri çerçevesinde farklı sektördeki benzer yeteneklerin tespit edilmesi amacıyla tüm sektör firmalarımızın detaylı ve güncel bilgilerinin derleneceği, değerlendirilebileceği YETEN Portalını yakın zamanda hayata geçireceğiz.

YETEN ile yan sanayimiz ile entegrasyon sağlanması, sektördeki dar boğazların belirlenmesi, karar destek hizmeti verilerek doğru yatırımların yapılması ve doğru alanlarda desteklerin sağlanmasını hedefliyoruz.”

Demir’in duyurduğu YETEN Portalı’nda sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nca kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda, sanayiciler, KOBİ’ler ve yan sanayiinin geliştirilmesi ve desteklenmesi çalışmaları kapsamında, projelerde yerli sanayinin imkanlarının azami ölçüde kullanılması için çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Kaynağa anlık ulaşım projelerde aynı dil

YETEN ile savunma sektörü firma, kamu kurum, kuruluşları, enstitüler, üniversiteler ve mükemmeliyet merkezleri ile ilgili finansal, insan kaynağı, envanter, ürün ve alt yapı bilgilerine anında ulaşılabilecek.

Portalla “Uygulama Yazılımı” oluşturulacak, bilgi toplama ve yönetim altyapısı ile sonuçların etkin ve anlamlı bir şekilde değerlendirilebileceği ve sanayiye dönük doğru yatırım, iş birliği kararlarının alınmasını sağlayacak karar destek sistemi hayata geçirilecek.

Bu sistemle savunma sanayii firmaları arasındaki etkileşimin artırılmasının planlanıyor. Kamu, kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda, “Ortaklaşa projelerin üretilmesi, aynı dilin kullanılması, doğru ve etkin yatırım, destek ve iş birliği kararlarının alınması ve sektör bilgilerinin işlenebilir bir biçimde topyekün ortak bir alanda alanda bir araya getirilip değerlendirilmesi hedeflenmektedir” denildi.

Yazıda, YETEN portalında kullanılmak üzere kurum ve kuruluşların verdikleri desteklerin yer alacağı bölümün de olacağı kaydedildi. Verilen desteklerin bu platform için hazırlanan Savunma Sanayii Başkanlığı’na bildirilmesi de istendi.

Tekrarlar önlenecek

Kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda, “Sistemlerin kritik bileşenlerinin yerli imkânlarla teminine yönelik sektörün yeteneklerinin belirlenmesi ve tekrarların önüne geçilerek sağlıklı ve etkin yatırımların yapılabilmesi, harbe hazırlık faaliyetleri çerçevesinde farklı sektörlerdeki benzer yeteneklerin tespit edilmesi amacıyla tüm sektör firmalarının detaylı ve güncel bilgilerinin derleneceği, değerlendirilebileceği YETEN Portalı hazırlanmaktadır.

YETEN ile yan sanayi ile entegrasyon, darboğazların belirlenmesi, karar destek hizmetiyle doğru yatırımların yapılması ve doğru desteklerin sağlanması hedeflenmektedir” denildi.