Sayısal Loto sonuçları açıklandı - Sayısal Loto'da kazandıran numaralar... (18 Eylül 2019)
Sayısal Loto sonuçları belli oldu. 18 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte Sayısal Loto 18 Eylül 2019 çekilişinde kazandıran numaralar...
Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1254. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 141 bin 52 lira 40'ar kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 76 kişi 6 bin 6 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 171 kişi 82 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 77 bin 255 kişi ise 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
SAYISAL LOTO 18 EYLÜL 2019 SONUÇLARI
Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.