03.10.2019 - 07:21 |
Sayısal Loto 2 Ekim 2019 sonuçları | Sayısal Loto'da ikramiye katlanıyor...
2 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Dün akşam gerçekleşen haftanın ilk çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan 6 sayı belli oldu. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca ikramiye bu hafta da devretti. İşte Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar.
Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde haftanın ilk çekilişi dün akşam gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta da devreden Sayısal Loto oyununun 1258. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 809 bin 653 lira 73 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 104 kişi 5 bin 863 lira 25'er kuruş, 4 bilen 5 bin 666 kişi 81 lira 50'er kuruş ve 3 bilen 104 bin 283 kişi ise 11 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.
2 EKİM 2019 SAYISAL LOTO SONUÇLARI