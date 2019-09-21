Sayısal Loto 21 Eylül 2019 çekilişi | Sayısal Loto sonuçları bugün...

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun yeni çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamları yapılan Sayısal Loto'nun son çekilişinde 6 bilen 1 kişi 1 milyonluk ikramiyenin sahibi olmuştu.

21 EYLÜL 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi Milli Piyango İdarsi resmi internet sitesinde 21.15'te canlı olarak yayınlanacak.

Sayısal Loto sonuçları belli olduğunda şanslı numaraları haberimizde görebileceksiniz.