SayÄ±sal Loto 30 Ekim sonuÃ§larÄ± | SayÄ±sal Loto devir mi etti

Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan haftanÄ±n iki gÃ¼nÃ¼ Ã§ekiliÅŸi gerÃ§ekleÅŸtirilen SayÄ±sal Loto oyununun 1266. Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca, 4 milyon 932 bin 148 lira tutarÄ±ndaki ikramiye devretti.

Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã§ekiliÅŸte 5 bilen 96 kiÅŸi 6 bin 273'er lira, 4 bilen 5 bin 407 kiÅŸi 83'er lira ve 3 bilen 98 bin 555 kiÅŸi ise 12 lira 2'ÅŸer kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.

SAYISAL LOTO SONUÃ‡LARI - 30 EKÄ°M 2019

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