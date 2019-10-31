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    HaberlerEkonomiSayÄ±sal Loto 30 Ekim sonuçlarÄ± | SayÄ±sal Loto devir mi etti?
    31.10.2019 - 07:27 |

    SayÄ±sal Loto 30 Ekim sonuçlarÄ± | SayÄ±sal Loto devir mi etti?

    SayÄ±sal Loto sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Ã‡arÅŸamba ve cumartesi akÅŸamlarÄ± Ã§ekiliÅŸi gerÃ§ekleÅŸen SayÄ±sal Loto'nun dÃ¼n akÅŸamki Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca bÃ¼yÃ¼k ikramiye 3. kez devretti. Ä°ÅŸte SayÄ±sal Loto 30 Ekim 2019 sonuÃ§larÄ± ve kazandÄ±ran numaralar...

    SayÄ±sal Loto 30 Ekim sonuçlarÄ± | SayÄ±sal Loto devir mi etti?

    Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan haftanÄ±n iki gÃ¼nÃ¼ Ã§ekiliÅŸi gerÃ§ekleÅŸtirilen SayÄ±sal Loto oyununun 1266. Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca, 4 milyon 932 bin 148 lira tutarÄ±ndaki ikramiye devretti.

    Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã§ekiliÅŸte 5 bilen 96 kiÅŸi 6 bin 273'er lira, 4 bilen 5 bin 407 kiÅŸi 83'er lira ve 3 bilen 98 bin 555 kiÅŸi ise 12 lira 2'ÅŸer kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.

    SAYISAL LOTO SONUÃ‡LARI - 30 EKÄ°M 2019

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    SayÄ±sal Loto 30 Ekim sonuÃ§larÄ± | SayÄ±sal Loto devir mi etti

    Ankara'da otomobil ile kamyonet çarpÄ±ÅŸtÄ±: 2 yaralÄ±ANKARA'dan, otomobil ile sebze yüklü kamyonetin çarpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada 2 kiÅŸi yaralandÄ±.
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