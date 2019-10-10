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    HaberlerEkonomiSayısal Loto 9 Ekim 2019 sonuçları | Büyük ikramiye katlanıyor...
    10.10.2019 - 07:42 |

    Sayısal Loto 9 Ekim 2019 sonuçları | Büyük ikramiye katlanıyor...

    Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Dün akşam yapılan haftanın ilk çekilişinde 6 bilen çıkmayınca haftalardır devreden ikramiye 10 milyonu aştı. Peki 9 Ekim 2019 Sayısal Loto'da kazandıran numaralar hangileri? İşte Sayısal Loto sonuçları...

    Sayısal Loto 9 Ekim 2019 sonuçları | Büyük ikramiye katlanıyor...

    Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın iki günü düzenlenen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi dün akşam yapıldı. Sayısal Loto oyununun 1260. çekilişinde bu hafta da 6 bilen çıkmayınca, 10 milyon 972 bin 110 lira tutarındaki ikramiye devretti.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 125 kişi 5 bin 785 lira, 4 bilen 5 bin 847 kişi 93 lira ve 3 bilen 110 bin 130 kişi ise 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

    9 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

    Sayısal Loto 9 Ekim 2019 sonuçları | Büyük ikramiye katlanıyor...

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama"Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek."
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