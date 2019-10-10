10.10.2019 - 07:42 |
Sayısal Loto 9 Ekim 2019 sonuçları | Büyük ikramiye katlanıyor...
Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Dün akşam yapılan haftanın ilk çekilişinde 6 bilen çıkmayınca haftalardır devreden ikramiye 10 milyonu aştı. Peki 9 Ekim 2019 Sayısal Loto'da kazandıran numaralar hangileri? İşte Sayısal Loto sonuçları...
Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın iki günü düzenlenen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi dün akşam yapıldı. Sayısal Loto oyununun 1260. çekilişinde bu hafta da 6 bilen çıkmayınca, 10 milyon 972 bin 110 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 125 kişi 5 bin 785 lira, 4 bilen 5 bin 847 kişi 93 lira ve 3 bilen 110 bin 130 kişi ise 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
9 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI