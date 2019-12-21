21.12.2019 - 13:51 |
Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 21 Aralık Sayısal Loto sonuçları
Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta belli olacak? Bu akşam yapılacak olan Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye hangi rakamlara çıkacak merak konusu. 21 Aralık 2019 Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. İşte çekiliş saati.
Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları düzenlenen Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Çarşamba akşamı yapılan çekilişte bir kişi 3 milyonluk ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu akşamki şanslı numaralar ise merak konusu.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak verilecek Sayısal Loto çekilişi 21.15'te yapılacak. Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizden sorgulama yapabileceksiniz.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BURADA OLACAK