Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 21 Aralık Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları düzenlenen Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Çarşamba akşamı yapılan çekilişte bir kişi 3 milyonluk ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu akşamki şanslı numaralar ise merak konusu.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak verilecek Sayısal Loto çekilişi 21.15'te yapılacak. Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizden sorgulama yapabileceksiniz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BURADA OLACAK