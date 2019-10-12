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    HaberlerEkonomiSayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 12 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama
    12.10.2019 - 09:38 |

    Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 12 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama

    Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez çekilişi yapılan Sayısal Loto da haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Haftalardır devreden ikramiye bu akşam sahibini bulacak mı? 12 Ekim Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

    Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 12 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama

    Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da bu akşam heyecan dolu bir çekiliş gerçekleşecek. 6 haftadır devreden Sayısal Loto'nun son çekilişinde büyük ikramiye 10 milyonu aşmıştı.

    Peki Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak. 10 milyon 972 bin 110 TL'lik ikramiye sahibini bulacak mı?

    SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    Bu akşam gerçekleşecek olan Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde saat 21.15'te canlı olarak yapılacak. Sonuçlar belli olduğunda kazandıran numaraları haberimizde bulabileceksiniz.

    Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittilerZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti.
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