Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 12 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da bu akşam heyecan dolu bir çekiliş gerçekleşecek. 6 haftadır devreden Sayısal Loto'nun son çekilişinde büyük ikramiye 10 milyonu aşmıştı.

Peki Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak. 10 milyon 972 bin 110 TL'lik ikramiye sahibini bulacak mı?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Bu akşam gerçekleşecek olan Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde saat 21.15'te canlı olarak yapılacak. Sonuçlar belli olduğunda kazandıran numaraları haberimizde bulabileceksiniz.