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    HaberlerEkonomiSayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 19 Ekim 2019
    19.10.2019 - 10:58 |

    Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 19 Ekim 2019

    Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Haftanın iki günü günü gerçekleştirilen Sayısal Loto'da haftalardır devreden 15 milyonluk ikramiye çarşamba akşamı yapılan çekilişte sahibini bulmuştu. Peki, bu akşam Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

    Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 19 Ekim 2019

    Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Peki, çekiliş saat kaçta olacak?

    SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    Bu akşam yapılacak olan Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından 21.15'te canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonuçları belli olduğunda şanslı numaraları haberimizde görebileceksiniz.

     

    'Kedi Kasabası'nda kedilerin keyfine diyecek yokSamsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içerisinde 20 dönümlük alan üzerine kurulu 'Kedi kasabası', sokak kedilerine yuva oluyor. Kedilere özel, klasik müzik dinletisi sunulan kasabada, bungalov evler, kedi köprüsü, tırmanma ve beslenme alanları bulunuyor. Kendileri için her detayın düşünüldüğü keyifli bir ortamda yaşam süren kasabadaki 420 kediden bazıları ise isteğe göre sahiplendiriliyor.
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