Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 19 Ekim 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Peki, çekiliş saat kaçta olacak?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bu akşam yapılacak olan Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından 21.15'te canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonuçları belli olduğunda şanslı numaraları haberimizde görebileceksiniz.