Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak 27 Kasım 2019? Dev ikramiye...

Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi düzenlenen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Bu akşam 6 bilen çıkacak mı merak konusu.

Son 3 çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 5 milyonu aştı. Peki, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

27 KASIM 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak olan Sayısal Loto çekilişi 21.45'te izlenebilecek. Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde görüntüleyebileceksiniz.