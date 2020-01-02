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    02.01.2020 - 07:12 |

    Sayısal Loto sonuçları 1 Ocak 2020 | Sayısal Loto devir mi etti?

    Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Yılın ilk Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 4. kez devretti. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte 1 Ocak 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar.

    Sayısal Loto sonuçları 1 Ocak 2020 | Sayısal Loto devir mi etti?

    Mill Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto oyununun 1284'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 476 bin 811,92 lira tutarındaki ikramiye 4. kez devretti.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 76 kişi 7 bin 127 lira 5'er kuruş, 4 bilen 5 bin 49 kişi 81 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 93 bin 817 kişi de 11 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

    SAYISAL LOTO SONUÇLARI 1 OCAK 2020

    13 - 25 - 32 - 33 - 34 - 49

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    Kocaeli'de trafik kazasıKocaeli'nin Darıca ilçesinde, kavşakta çarpışan 2 otomobilden biri, savrulup refüje çıkarak yön levhasını devirdi. Kazada iki otomobil de hurdaya döndü.
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