Sayısal Loto sonuçları 13 Kasım 2019 | İşte kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın iki günü yapılan Sayısal Loto oyununun 1270'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 916 bin 45 lira 90 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 114 kişi 5 bin 380 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 916 kişi 66 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 114 bin 577 kişi ise 10 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Adana'nın Seyhan ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 13 KASIM 2019



