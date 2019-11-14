14.11.2019 - 07:26 |
Sayısal Loto sonuçları 13 Kasım 2019 | İşte kazandıran numaralar
Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Dün akşam gerçekleştirilen Sayısal Loto'da devreden ikramiye sahibini buldu. 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı. İşte 13 Kasım 2019 Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar...
Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın iki günü yapılan Sayısal Loto oyununun 1270'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 916 bin 45 lira 90 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 114 kişi 5 bin 380 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 916 kişi 66 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 114 bin 577 kişi ise 10 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun Adana'nın Seyhan ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 13 KASIM 2019
Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.